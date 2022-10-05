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В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
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Культура
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В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник
В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник
Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой на западе Москвы, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:06
2022-10-05T15:54
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой на западе Москвы, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.По словам собеседника, мертвым Новикова обнаружила накануне его супруга на лестничной клетке в подъезде на улице Матвеевской."Предварительно, мужчина страдал от деменции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту смерти", — сказал собеседник агентства.При себе у Новикова нашли предсмертную записку. Ему было 86 лет.
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москва, вгик, происшествия, новости культуры
Москва, ВГИК, Происшествия, Новости культуры, Культура
13:06 05.10.2022 (обновлено: 15:54 05.10.2022)
 
В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник

В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа Александр Новиков

© РИА Новости / Александр ПоляковРектор ВГИКа Александр Новиков
Ректор ВГИКа Александр Новиков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
Ректор ВГИКа Александр Новиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой на западе Москвы, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, мертвым Новикова обнаружила накануне его супруга на лестничной клетке в подъезде на улице Матвеевской.
"Предварительно, мужчина страдал от деменции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту смерти", — сказал собеседник агентства.
При себе у Новикова нашли предсмертную записку. Ему было 86 лет.
 
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