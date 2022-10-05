https://ria.ru/20221005/novikov-1821676427.html

В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник

В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022

В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой на западе Москвы, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:06

2022-10-05T13:06

2022-10-05T15:54

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой на западе Москвы, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.По словам собеседника, мертвым Новикова обнаружила накануне его супруга на лестничной клетке в подъезде на улице Матвеевской."Предварительно, мужчина страдал от деменции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту смерти", — сказал собеседник агентства.При себе у Новикова нашли предсмертную записку. Ему было 86 лет.

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, вгик, происшествия, новости культуры