https://ria.ru/20221005/novikov-1821676427.html
В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник
В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2022
В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник
Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой на западе Москвы, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:06
2022-10-05T13:06
2022-10-05T15:54
москва
вгик
происшествия
новости культуры
культура
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой на западе Москвы, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.По словам собеседника, мертвым Новикова обнаружила накануне его супруга на лестничной клетке в подъезде на улице Матвеевской."Предварительно, мужчина страдал от деменции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту смерти", — сказал собеседник агентства.При себе у Новикова нашли предсмертную записку. Ему было 86 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вгик, происшествия, новости культуры
Москва, ВГИК, Происшествия, Новости культуры, Культура
13:06 05.10.2022 (обновлено: 15:54 05.10.2022)
В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник
В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа Александр Новиков
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой на западе Москвы, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, мертвым Новикова обнаружила накануне его супруга на лестничной клетке в подъезде на улице Матвеевской.
"Предварительно, мужчина страдал от деменции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту смерти", — сказал собеседник агентства.
При себе у Новикова нашли предсмертную записку. Ему было 86 лет.