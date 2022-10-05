https://ria.ru/20221005/novgorod-1821638805.html

Великий Новгород станет постоянной площадкой Чемпионата высоких технологий

Великий Новгород станет постоянной площадкой Чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 05.10.2022

Великий Новгород станет постоянной площадкой Чемпионата высоких технологий

Великий Новгород с 2023 года на постоянной основе станет второй площадкой для проведения Чемпионата высоких технологий, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:31

2022-10-05T11:31

2022-10-05T11:31

великий новгород

андрей никитин (политик)

общество

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Великий Новгород с 2023 года на постоянной основе станет второй площадкой для проведения Чемпионата высоких технологий, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.Губернатор региона Андрей Никитин обсудил вопросы проведения этого чемпионата в областном центре с министром образования Новгородской области Дмитрием Яковлевым."Великий Новгород в следующем году станет второй площадкой для проведения чемпионата высоких технологий. В Санкт-Петербурге ежегодно будут проходить соревнования по специальностям, наиболее востребованным работодателями, а в Великом Новгороде – национальный чемпионат высоких технологий, ориентированный на профессии будущего", - говорится в сообщении.По словам Яковлева, чемпионат планируется проводить на базе Новгородской технической школы. Ежегодный объем финансирования мероприятия за счет федерального бюджета может составить 350 миллионов рублей."Это постоянная площадка, куда ежегодно приезжают дети со всей страны, поэтому мы должны быть готовыми на 100%", - резюмировал Никитин.

https://ria.ru/20220926/kultura-1819497934.html

великий новгород

новгородская область

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Влада Копылова

великий новгород, андрей никитин (политик), общество, новгородская область