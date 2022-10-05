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Экс-премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали

Экс-премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали - РИА Новости, 05.10.2022

Экс-премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали

Бывшего премьер-министра Израиля, лидера главной оппозиционной партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху доставили в больницу в Иерусалиме, сообщила в среду вечером... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T20:49

2022-10-05T20:49

2022-10-05T23:44

в мире

биньямин нетаньяху

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

израиль

иерусалим

ликуд

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт — РИА Новости. Бывшего премьер-министра Израиля, лидера главной оппозиционной партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху доставили в больницу в Иерусалиме, сообщила в среду вечером государственная телерадиокомпания КАН.Журналисты, ссылаясь на пресс-секретаря Нетаньяху, уточнили, что его обследуют после того, как он почувствовал себя плохо во время молитвы в праздник Йом Кипур.Нетаньяху руководил правительством Израиля до 2021 года и вновь, согласно данным социологических опросов, считается одним из главных претендентов на пост премьер-министра после внеочередных парламентских выборов, намеченных на 1 ноября.Выздоровления лидеру оппозиции пожелал его главный конкурент на предстоящих выборах, премьер-министр Яир Лапид. Заявление распространила пресс-служба возглавляемой им партии "Еш Атид".

https://ria.ru/20220726/netanyakhu-1805203201.html

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в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, иерусалим, ликуд