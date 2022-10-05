21:49 05.10.2022 (обновлено: 21:54 05.10.2022)
Глава TotalEnergies назвал потолок цен на российскую нефть плохой идеей
Глава TotalEnergies Пуянне: введение потолка цен на российскую нефть является плохой идеей
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть является плохой идеей, заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в рамках форума Energy Intelligence в Лондоне.
"Я думаю, что на самом деле это плохая идея", - цитирует агентство Блумберг Пуянне, отвечавшего на вопрос о том, что он думает по поводу ввода потолка цен на нефть РФ. Он добавил, что рынок "уже делает свою работу, и российская нефть уже доступна с большой скидкой".
Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда в среду сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления. В санкции, согласно обнародованному ранее предложению Еврокомиссии, войдет законодательная база для установления потолка цен на российскую нефть.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.
Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея установить потолок цен на российскую нефть нарушает все рыночные механизмы, этот инструмент может губительно повлиять на мировую нефтяную отрасль, вызвав недоинвестирование и рост цен.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.