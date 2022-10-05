https://ria.ru/20221005/neft-1821835922.html

Глава TotalEnergies назвал потолок цен на российскую нефть плохой идеей

Глава TotalEnergies назвал потолок цен на российскую нефть плохой идеей - РИА Новости, 05.10.2022

Глава TotalEnergies назвал потолок цен на российскую нефть плохой идеей

Введение потолка цен на российскую нефть является плохой идеей, заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в рамках форума... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T21:49

2022-10-05T21:49

2022-10-05T21:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

патрик пуянне

александр новак

владимир путин

россия

лондон

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть является плохой идеей, заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в рамках форума Energy Intelligence в Лондоне.Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда в среду сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления. В санкции, согласно обнародованному ранее предложению Еврокомиссии, войдет законодательная база для установления потолка цен на российскую нефть.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея установить потолок цен на российскую нефть нарушает все рыночные механизмы, этот инструмент может губительно повлиять на мировую нефтяную отрасль, вызвав недоинвестирование и рост цен.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221005/energokrizis-1821593397.html

https://ria.ru/20221005/neft-1821797250.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, патрик пуянне, александр новак, владимир путин, россия, лондон, чехия, евросоюз, еврокомиссия