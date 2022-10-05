https://ria.ru/20221005/neft-1821800149.html

Россия добывает 9,9 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил Новак

Россия добывает 9,9 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил Новак - РИА Новости, 05.10.2022

Россия добывает 9,9 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил Новак

Добыча нефти в России в настоящий момент составляет 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:42

2022-10-05T18:42

2022-10-05T18:55

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Добыча нефти в России в настоящий момент составляет 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."В России сегодня мы частично не выполняем свои квоты относительно тех квот, которые установлены были соглашением. У нас на август месяц квота составляла 11 миллионов баррелей в сутки. Россия добывает 9,9 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, наш вклад в общее сокращение - он фактически на сегодняшний день действует. Наша квота будет сокращена с 11 миллионов до 10,5 миллиона баррелей в сутки", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Для нашей нефтедобывающей отрасли остается еще предел, который возможен для повышения добычи", - добавил он.

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821722633.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак