https://ria.ru/20221005/neft-1821800149.html
Россия добывает 9,9 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил Новак
Россия добывает 9,9 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил Новак - РИА Новости, 05.10.2022
Россия добывает 9,9 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил Новак
Добыча нефти в России в настоящий момент составляет 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:42
2022-10-05T18:42
2022-10-05T18:55
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Добыча нефти в России в настоящий момент составляет 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."В России сегодня мы частично не выполняем свои квоты относительно тех квот, которые установлены были соглашением. У нас на август месяц квота составляла 11 миллионов баррелей в сутки. Россия добывает 9,9 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, наш вклад в общее сокращение - он фактически на сегодняшний день действует. Наша квота будет сокращена с 11 миллионов до 10,5 миллиона баррелей в сутки", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Для нашей нефтедобывающей отрасли остается еще предел, который возможен для повышения добычи", - добавил он.
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
18:42 05.10.2022 (обновлено: 18:55 05.10.2022)
Россия добывает 9,9 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил Новак
Новак заявил, что добыча нефти в России составляет 9,9 миллиона баррелей в сутки