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Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным
Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным - РИА Новости, 05.10.2022
Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным
Решение альянса ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в ноябре сразу на 2 миллиона баррелей в сутки беспрецедентное, оно связано с необходимостью балансировать рынок... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:37
2022-10-05T18:37
2022-10-05T19:12
экономика
цены на нефть
опек
александр новак
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Решение альянса ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в ноябре сразу на 2 миллиона баррелей в сутки беспрецедентное, оно связано с необходимостью балансировать рынок в преддверии зимы, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни."Сегодня было два важных решения, я бы сказал, исторических. Первое решение - о снижении квот на 2 миллиона баррелей в сутки суммарно всеми странами, входящими в ОПЕК+. Это такое уже беспрецедентное решение, поскольку мы давно не принимали, последний раз 2,5 года назад", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Это решение связано в первую очередь с тем, чтобы балансировать рынок, который вступает в зону турбулентности, неопределенности, особенно в осенне-зимний период, когда спрос падает, а предложение нужно откорректировать", - пояснил Новак.
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экономика, цены на нефть, опек, александр новак, россия, вена
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК, Александр Новак, Россия, Вена
18:37 05.10.2022 (обновлено: 19:12 05.10.2022)
Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным
Вице-премьер Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным