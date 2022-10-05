https://ria.ru/20221005/neft-1821797726.html

Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным

Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным - РИА Новости, 05.10.2022

Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным

Решение альянса ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в ноябре сразу на 2 миллиона баррелей в сутки беспрецедентное, оно связано с необходимостью балансировать рынок... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:37

2022-10-05T18:37

2022-10-05T19:12

экономика

цены на нефть

опек

александр новак

россия

вена

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Решение альянса ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в ноябре сразу на 2 миллиона баррелей в сутки беспрецедентное, оно связано с необходимостью балансировать рынок в преддверии зимы, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни."Сегодня было два важных решения, я бы сказал, исторических. Первое решение - о снижении квот на 2 миллиона баррелей в сутки суммарно всеми странами, входящими в ОПЕК+. Это такое уже беспрецедентное решение, поскольку мы давно не принимали, последний раз 2,5 года назад", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Это решение связано в первую очередь с тем, чтобы балансировать рынок, который вступает в зону турбулентности, неопределенности, особенно в осенне-зимний период, когда спрос падает, а предложение нужно откорректировать", - пояснил Новак.

https://ria.ru/20221005/neft-1821800149.html

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экономика, цены на нефть, опек, александр новак, россия, вена