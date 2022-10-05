https://ria.ru/20221005/neft-1821797154.html
Россия будет поставлять нефть тем, кто обеспечит рыночное ценообразование
Россия будет поставлять нефть тем, кто обеспечит рыночное ценообразование - РИА Новости, 05.10.2022
Россия будет поставлять нефть тем, кто обеспечит рыночное ценообразование
Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования, сказал журналистам вице-премьер РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:35
2022-10-05T18:35
2022-10-05T18:45
экономика
россия
цены на нефть
александр новак
опек
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак после заседания ОПЕК+."Такие прецеденты очень навредят энергетическому рынку, это приведёт только к дефициту, к росту цен… Мы считаем, что нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования", - ответил он на вопрос о возможном потолке цен на нефть из РФ.
https://ria.ru/20221005/neft-1821793713.html
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экономика, россия, цены на нефть, александр новак, опек
Экономика, Россия, Цены на нефть, Александр Новак, ОПЕК
18:35 05.10.2022 (обновлено: 18:45 05.10.2022)
Россия будет поставлять нефть тем, кто обеспечит рыночное ценообразование
Новак: Россия продолжит поставки нефти тем, кто обеспечивает рыночное ценообразование