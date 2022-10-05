https://ria.ru/20221005/neft-1821797154.html

Россия будет поставлять нефть тем, кто обеспечит рыночное ценообразование

Россия будет поставлять нефть тем, кто обеспечит рыночное ценообразование - РИА Новости, 05.10.2022

Россия будет поставлять нефть тем, кто обеспечит рыночное ценообразование

Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования, сказал журналистам вице-премьер РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:35

2022-10-05T18:35

2022-10-05T18:45

экономика

россия

цены на нефть

александр новак

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821793420_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_19804e89afee0e83c8d09ef983a24371.jpg

ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак после заседания ОПЕК+."Такие прецеденты очень навредят энергетическому рынку, это приведёт только к дефициту, к росту цен… Мы считаем, что нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования", - ответил он на вопрос о возможном потолке цен на нефть из РФ.

https://ria.ru/20221005/neft-1821793713.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, цены на нефть, александр новак, опек