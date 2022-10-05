https://ria.ru/20221005/neft-1821796319.html

США выпустят на рынок десять миллионов баррелей нефти из резерва

США выпустят на рынок десять миллионов баррелей нефти из резерва - РИА Новости, 05.10.2022

США выпустят на рынок десять миллионов баррелей нефти из резерва

Президент США Джо Байден разочарован "близоруким" решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:30

2022-10-05T18:30

2022-10-05T18:54

экономика

сша

цены на нефть

в мире

опек

министерство энергетики сша

джо байден

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден разочарован "близоруким" решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов, сообщил Белый дом.Министерство энергетики США в ноябре по распоряжению Байдена высвободит еще 10 миллионов баррелей в дополнение ко 180 миллионам, распродажа которых была санкционирована в марте."Президент разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить производственные квоты, в то время как глобальная экономика пытается справиться с сохраняющимися негативными последствиями вторжения Путина на Украину", - сказано в заявлении от имени советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза."По распоряжению президента министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 миллионов баррелей из стратегического резерва нефти", - добавил Белый дом.На встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать.

https://ria.ru/20221005/neft-1821798267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, сша, цены на нефть, в мире, опек, министерство энергетики сша, джо байден, джейк салливан, нефть