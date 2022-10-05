https://ria.ru/20221005/neft-1821796319.html
США выпустят на рынок десять миллионов баррелей нефти из резерва
США выпустят на рынок десять миллионов баррелей нефти из резерва - РИА Новости, 05.10.2022
США выпустят на рынок десять миллионов баррелей нефти из резерва
Президент США Джо Байден разочарован "близоруким" решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:30
2022-10-05T18:30
2022-10-05T18:54
экономика
сша
цены на нефть
в мире
опек
министерство энергетики сша
джо байден
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден разочарован "близоруким" решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов, сообщил Белый дом.Министерство энергетики США в ноябре по распоряжению Байдена высвободит еще 10 миллионов баррелей в дополнение ко 180 миллионам, распродажа которых была санкционирована в марте."Президент разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить производственные квоты, в то время как глобальная экономика пытается справиться с сохраняющимися негативными последствиями вторжения Путина на Украину", - сказано в заявлении от имени советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза."По распоряжению президента министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 миллионов баррелей из стратегического резерва нефти", - добавил Белый дом.На встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать.
https://ria.ru/20221005/neft-1821798267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, цены на нефть, в мире, опек, министерство энергетики сша, джо байден, джейк салливан, нефть
Экономика, США, Цены на нефть, В мире, ОПЕК, Министерство энергетики США, Джо Байден, Джейк Салливан, Нефть
18:30 05.10.2022 (обновлено: 18:54 05.10.2022)
США выпустят на рынок десять миллионов баррелей нефти из резерва
США выпустят на рынок в ноябре десять миллионов баррелей нефти из стратегического резерва