https://ria.ru/20221005/neft-1821793713.html
Саудовский министр ответил на вопрос об использовании нефти как оружия
Саудовский министр ответил на вопрос об использовании нефти как оружия - РИА Новости, 05.10.2022
Саудовский министр ответил на вопрос об использовании нефти как оружия
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, отвечая на вопрос об использовании нефти как оружия, попросил объяснить, где именно... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:22
2022-10-05T18:22
2022-10-05T18:29
в мире
саудовская аравия
нефть
цены на нефть
хайтам аль-гайс
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, отвечая на вопрос об использовании нефти как оружия, попросил объяснить, где именно враждебный акт."Очень провокационный вопрос. ... Покажите мне, где именно враждебный акт", - ответил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ на вопрос о том, не использует ли ОПЕК нефть как оружие.Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс также добавил, что альянс не угрожает энергетическим рынкам. "Мы обеспечиваем безопасность, стабильность энергетических рынков. Все имеет свою цену, энергетическая безопасность имеет свою цену", - добавил он.
https://ria.ru/20221005/sdelka-1821782080.html
саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, нефть, цены на нефть, хайтам аль-гайс
В мире, Саудовская Аравия, Нефть, Цены на нефть, Хайтам аль-Гайс
18:22 05.10.2022 (обновлено: 18:29 05.10.2022)
Саудовский министр ответил на вопрос об использовании нефти как оружия
Саудовский министр на вопрос об использовании нефти как оружия: покажите враждебный акт