https://ria.ru/20221005/neft-1821793713.html

Саудовский министр ответил на вопрос об использовании нефти как оружия

Саудовский министр ответил на вопрос об использовании нефти как оружия - РИА Новости, 05.10.2022

Саудовский министр ответил на вопрос об использовании нефти как оружия

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, отвечая на вопрос об использовании нефти как оружия, попросил объяснить, где именно... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:22

2022-10-05T18:22

2022-10-05T18:29

в мире

саудовская аравия

нефть

цены на нефть

хайтам аль-гайс

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, отвечая на вопрос об использовании нефти как оружия, попросил объяснить, где именно враждебный акт."Очень провокационный вопрос. ... Покажите мне, где именно враждебный акт", - ответил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ на вопрос о том, не использует ли ОПЕК нефть как оружие.Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс также добавил, что альянс не угрожает энергетическим рынкам. "Мы обеспечиваем безопасность, стабильность энергетических рынков. Все имеет свою цену, энергетическая безопасность имеет свою цену", - добавил он.

https://ria.ru/20221005/sdelka-1821782080.html

саудовская аравия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, саудовская аравия, нефть, цены на нефть, хайтам аль-гайс