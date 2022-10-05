https://ria.ru/20221005/neft-1821755483.html
Источник: страны ОПЕК+ еще не приняли решения по сокращению добычи нефти
Источник: страны ОПЕК+ еще не приняли решения по сокращению добычи нефти - РИА Новости, 05.10.2022
Источник: страны ОПЕК+ еще не приняли решения по сокращению добычи нефти
Страны ОПЕК+ еще не приняли окончательного решения по сокращению добычи, пока на заседании обсуждаются отчеты по рынку нефти, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:44
2022-10-05T16:44
2022-10-05T16:50
опек+
экономика
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+ еще не приняли окончательного решения по сокращению добычи, пока на заседании обсуждаются отчеты по рынку нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Пока еще только обсуждаются отчеты", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, согласовал ли альянс окончательно решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.Ранее в среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. СМИ сообщили, что он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Теперь решение должны утвердить главы всех делегаций ОПЕК+, заседание которых проходит следом.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.В преддверии встречи ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ заявил журналистам, что альянс изучит опасения вокруг состояния мировой экономики, поскольку рецессия является одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании примет решение о дальнейшей судьбе сделки.
https://ria.ru/20221005/neft-1821745308.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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опек+, экономика, в мире
16:44 05.10.2022 (обновлено: 16:50 05.10.2022)
Источник: страны ОПЕК+ еще не приняли решения по сокращению добычи нефти
Страны ОПЕК+ еще не приняли окончательного решения по сокращению добычи нефти
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+ еще не приняли окончательного решения по сокращению добычи, пока на заседании обсуждаются отчеты по рынку нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Пока еще только обсуждаются отчеты", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, согласовал ли альянс окончательно решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.
Ранее в среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. СМИ сообщили, что он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Теперь решение должны утвердить главы всех делегаций ОПЕК+, заседание которых проходит следом.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.
В преддверии встречи ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ
заявил журналистам, что альянс изучит опасения вокруг состояния мировой экономики, поскольку рецессия является одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании примет решение о дальнейшей судьбе сделки.