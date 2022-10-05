https://ria.ru/20221005/neft-1821755483.html

Источник: страны ОПЕК+ еще не приняли решения по сокращению добычи нефти

Источник: страны ОПЕК+ еще не приняли решения по сокращению добычи нефти - РИА Новости, 05.10.2022

Источник: страны ОПЕК+ еще не приняли решения по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ еще не приняли окончательного решения по сокращению добычи, пока на заседании обсуждаются отчеты по рынку нефти, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:44

2022-10-05T16:44

2022-10-05T16:50

опек+

экономика

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+ еще не приняли окончательного решения по сокращению добычи, пока на заседании обсуждаются отчеты по рынку нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Пока еще только обсуждаются отчеты", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, согласовал ли альянс окончательно решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.Ранее в среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. СМИ сообщили, что он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Теперь решение должны утвердить главы всех делегаций ОПЕК+, заседание которых проходит следом.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.В преддверии встречи ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ заявил журналистам, что альянс изучит опасения вокруг состояния мировой экономики, поскольку рецессия является одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании примет решение о дальнейшей судьбе сделки.

https://ria.ru/20221005/neft-1821745308.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

опек+, экономика, в мире