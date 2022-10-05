https://ria.ru/20221005/neft-1821745308.html

ЕС не будет сам устанавливать потолок цен на нефть, сообщили СМИ

ЕС не будет сам устанавливать потолок цен на нефть, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2022

ЕС не будет сам устанавливать потолок цен на нефть, сообщили СМИ

Европейский союз не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:21

2022-10-05T16:21

2022-10-05T16:21

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

греция

мальта

еврокомиссия

совет ес

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Европейский союз не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны "Большой семерки", пишет издание Euractiv.Ожидается, что ЕС уже в четверг может ввести в силу восьмой пакет санкций против России, запрещающий европейским компаниям перевозить российскую нефть, цена которой превышает установленный потолок. Речь идет о перевозке нефти европейскими компаниями в третьи страны.При этом с 5 декабря вступят в силу уже принятые ранее санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю. Временное исключение сделано для ряда стран ЕС, которые получают российскую нефть по трубопроводу.При этом, как пояснили дипломаты, процедура предполагает, что "каждый раз для фиксации потолка цен (в ЕС) будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза)… То есть, это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти".В Euractiv указывают также, что до вступления в силу решения по применению механизма потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю ЕС проведет оценку воздействия этих мер на вовлеченные в транспортировку Грецию, Мальту и Кипр. Для них, по информации издания, могут быть предусмотрены определенные уступки.Ранее в ЕК заявляли, что в рамках нового санкционного пакета готовится "законодательная основа, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть". В ЕС также неоднократно подчеркивали, что собственно сам потолок цен на российскую нефть возможно ввести только в сотрудничестве с "Большой семеркой" и другими партнерами на международной арене с учетом интересов стран, которые закупают энергоресурсы РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221005/potolok-1821649087.html

https://ria.ru/20221004/neft-1821565804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, греция, мальта, еврокомиссия, совет ес, евросоюз, санкции в отношении россии