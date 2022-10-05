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ЕС не будет сам устанавливать потолок цен на нефть, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
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ЕС не будет сам устанавливать потолок цен на нефть, сообщили СМИ
ЕС не будет сам устанавливать потолок цен на нефть, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
ЕС не будет сам устанавливать потолок цен на нефть, сообщили СМИ
Европейский союз не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:21
2022-10-05T16:21
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
греция
мальта
еврокомиссия
совет ес
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Европейский союз не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны "Большой семерки", пишет издание Euractiv.Ожидается, что ЕС уже в четверг может ввести в силу восьмой пакет санкций против России, запрещающий европейским компаниям перевозить российскую нефть, цена которой превышает установленный потолок. Речь идет о перевозке нефти европейскими компаниями в третьи страны.При этом с 5 декабря вступят в силу уже принятые ранее санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю. Временное исключение сделано для ряда стран ЕС, которые получают российскую нефть по трубопроводу.При этом, как пояснили дипломаты, процедура предполагает, что "каждый раз для фиксации потолка цен (в ЕС) будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза)… То есть, это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти".В Euractiv указывают также, что до вступления в силу решения по применению механизма потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю ЕС проведет оценку воздействия этих мер на вовлеченные в транспортировку Грецию, Мальту и Кипр. Для них, по информации издания, могут быть предусмотрены определенные уступки.Ранее в ЕК заявляли, что в рамках нового санкционного пакета готовится "законодательная основа, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть". В ЕС также неоднократно подчеркивали, что собственно сам потолок цен на российскую нефть возможно ввести только в сотрудничестве с "Большой семеркой" и другими партнерами на международной арене с учетом интересов стран, которые закупают энергоресурсы РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221005/potolok-1821649087.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, греция, мальта, еврокомиссия, совет ес, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Греция, Мальта, Еврокомиссия, Совет ЕС, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:21 05.10.2022
 
ЕС не будет сам устанавливать потолок цен на нефть, сообщили СМИ

Euractiv: ЕС не будет сам устанавливать потолок цен на нефть, а использует уровень G7

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМорская платформа "Орлан" в Охотском море
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Морская платформа "Орлан" в Охотском море. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Европейский союз не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны "Большой семерки", пишет издание Euractiv.
Ожидается, что ЕС уже в четверг может ввести в силу восьмой пакет санкций против России, запрещающий европейским компаниям перевозить российскую нефть, цена которой превышает установленный потолок. Речь идет о перевозке нефти европейскими компаниями в третьи страны.
Танкеры у нефтяного терминала Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:55
Новые санкции ЕС против России введут потолок цен на транспортировку нефти
При этом с 5 декабря вступят в силу уже принятые ранее санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю. Временное исключение сделано для ряда стран ЕС, которые получают российскую нефть по трубопроводу.
"ЕС будет использовать уровень потока цен на нефть из России, который установит "Большая семерка"… Санкции будут предусматривать запрет на транспортировку нефти из России, но будут содержать исключение для нефти по цене на уровне или ниже уровня, установленного странами "Большой семерки", - пишет издание со ссылкой на европейских дипломатов.
При этом, как пояснили дипломаты, процедура предполагает, что "каждый раз для фиксации потолка цен (в ЕС) будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза)… То есть, это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти".
В Euractiv указывают также, что до вступления в силу решения по применению механизма потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю ЕС проведет оценку воздействия этих мер на вовлеченные в транспортировку Грецию, Мальту и Кипр. Для них, по информации издания, могут быть предусмотрены определенные уступки.
Ранее в ЕК заявляли, что в рамках нового санкционного пакета готовится "законодательная основа, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть". В ЕС также неоднократно подчеркивали, что собственно сам потолок цен на российскую нефть возможно ввести только в сотрудничестве с "Большой семеркой" и другими партнерами на международной арене с учетом интересов стран, которые закупают энергоресурсы РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 21:35
ЕС может утвердить потолок цен на российскую нефть в два этапа, пишут СМИ
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияГрецияМальтаЕврокомиссияСовет ЕСЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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