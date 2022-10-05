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Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
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Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти, сообщили СМИ
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти, сообщили СМИ
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал участникам сделки сократить добычу нефти, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:21
2022-10-05T17:12
экономика
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал участникам сделки сократить добычу нефти, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники."JMMC согласовал рекомендацию сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки", — пишет агентство.Как уточняет Bloomberg также со ссылкой на неназванных делегатов, база отсчета для новых сокращений, предположительно, останется прежней.При этом, как заявил источник РИА Новости в одной из делегаций, окончательное решение должны утвердить главы всех делегаций. Их заседание проходит следом.В начале недели мировые цены на этот вид топлива выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. Помимо этого, с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.ОПЕК+ в мае 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений, после которого ожидалось их окончательное снятие. При этом квоты увеличили всего на 100 тысяч баррелей в сутки — как и планировалось до визита Байдена.
https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821722633.html
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экономика, опек, цены на нефть
Экономика, ОПЕК, Цены на нефть
16:21 05.10.2022 (обновлено: 17:12 05.10.2022)
 
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти, сообщили СМИ

Рейтер: комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал участникам сделки сократить добычу нефти, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"JMMC согласовал рекомендацию сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки", — пишет агентство.
Как уточняет Bloomberg также со ссылкой на неназванных делегатов, база отсчета для новых сокращений, предположительно, останется прежней.
При этом, как заявил источник РИА Новости в одной из делегаций, окончательное решение должны утвердить главы всех делегаций. Их заседание проходит следом.
В начале недели мировые цены на этот вид топлива выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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"Это катастрофа": ОПЕК+ нанесла мощный удар по США и ЕС
Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. Помимо этого, с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.
Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений, после которого ожидалось их окончательное снятие. При этом квоты увеличили всего на 100 тысяч баррелей в сутки — как и планировалось до визита Байдена.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
00:36
Венгрия добилась ограничений на потолок цен на российскую нефть в ЕС
 
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