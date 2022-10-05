https://ria.ru/20221005/neft-1821591366.html

СМИ: США отговаривают членов ОПЕК+ от решения сократить производство нефти

СМИ: США отговаривают членов ОПЕК+ от решения сократить производство нефти - РИА Новости, 05.10.2022

СМИ: США отговаривают членов ОПЕК+ от решения сократить производство нефти

Администрация президента США Джо Байдена перед намеченным на среду заседанием ОПЕК+ пытается отговорить участников организации от решения понизить объем... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T02:28

2022-10-05T02:28

2022-10-05T08:02

цены на нефть

джо байден

нигерия

экваториальная гвинея

ангола

опек

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена перед намеченным на среду заседанием ОПЕК+ пытается отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти, сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники."За последние несколько дней высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений (администрации президента) Джо Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти", - говорится в публикации.По данным телеканала, в распоряжении которого оказались записи с ключевыми сообщениями администрации Байдена, угроза сокращения добычи нефти характеризуется как "тотальная катастрофа" и "вражеский акт".Другой собеседник телеканала характеризует настроения в Белом доме и вовсе как "панические".Страны ОПЕК+ в среду впервые с марта 2020 года проведут очную встречу в штаб-квартире ОПЕК в Вене, где обсудят будущее соглашения об ограничении добычи нефти.Первыми соберутся члены министерского мониторингового комитета, которые на основе анализа рынка нефти вынесут рекомендацию по дальнейшим параметрам соглашения. Как сообщили источники РИА Новости, начало заседания перенесено с изначально планировавшихся 15.00 мск на 14.00 мск (13.00 по венскому времени).Затем состоится встреча всех глав делегаций ОПЕК+, где и будет принято окончательное решение. Источники агентства сообщают, что на повестке стоит возможность нового сокращения добычи нефти.Как пишут СМИ, обсуждается снижение производства на величину от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. Возможно, что страны договорятся не об одномоментном, а о постепенном сокращении.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. По условиям, на сентябрь ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре - сокращает на этот же объем и возвращается к августовским параметрам.При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы.Еще в августе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман анонсировал, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Как и прежде, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, говорил он.

https://ria.ru/20221004/opek-1821580801.html

https://ria.ru/20221005/vengriya-1821586438.html

https://ria.ru/20221005/neft-1821586527.html

нигерия

экваториальная гвинея

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цены на нефть, джо байден, нигерия, экваториальная гвинея, ангола, опек