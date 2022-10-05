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Против России сейчас воюет НАТО, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
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Против России сейчас воюет НАТО, заявил Патрушев
Против России сейчас воюет НАТО, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
Против России сейчас воюет НАТО, заявил Патрушев
Против России сейчас, по сути, воюет блок НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:33
2022-10-05T10:33
в мире
николай патрушев
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Против России сейчас, по сути, воюет блок НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Сегодня Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, ведет борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ. Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов", - сказал Патрушев.По его словам, натовцы "участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения"."И это не пустые слова. США и их союзники уже давно реализуют свои планы по созданию биологического оружия в лабораториях, развернутых по всему миру, в том числе вблизи российских границ. Часть лабораторий, как мы уже знаем, были расположены на Украине и использовались для создания особо опасных патогенов", - отметил Патрушев."Поэтому решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации", - подчеркнул секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20221005/ssha-1821624289.html
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в мире, николай патрушев, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Николай Патрушев, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
10:33 05.10.2022
 
Против России сейчас воюет НАТО, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что против России, по сути, воюет блок НАТО

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Против России сейчас, по сути, воюет блок НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Сегодня Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, ведет борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ. Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов", - сказал Патрушев.
XVIII заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:31
Доктрина США ведет к страданию всего человечества, заявил Патрушев
По его словам, натовцы "участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения".
"И это не пустые слова. США и их союзники уже давно реализуют свои планы по созданию биологического оружия в лабораториях, развернутых по всему миру, в том числе вблизи российских границ. Часть лабораторий, как мы уже знаем, были расположены на Украине и использовались для создания особо опасных патогенов", - отметил Патрушев.
"Поэтому решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:07
США сорвали попытки переговоров между Россией и Украиной, заявил Патрушев
 
В миреНиколай ПатрушевРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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