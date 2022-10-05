https://ria.ru/20221005/nasa-1821598685.html

Астронавт НАСА Хейг рассказал об опыте общения с российскими космонавтами

Астронавт НАСА Хейг рассказал об опыте общения с российскими космонавтами - РИА Новости, 05.10.2022

Астронавт НАСА Хейг рассказал об опыте общения с российскими космонавтами

Астронавт НАСА Ник Хейг рассказал РИА Новости об опыте общения с российскими космонавтами, назвав их "потрясающими" и признавшись, что на время полета в космос... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T07:21

2022-10-05T07:21

2022-10-05T07:21

ник хейг

анна кикина

россия

наса

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

в мире

наука

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МЫС КАНАВЕРАЛ (США), 5 окт - РИА Новости. Астронавт НАСА Ник Хейг рассказал РИА Новости об опыте общения с российскими космонавтами, назвав их "потрясающими" и признавшись, что на время полета в космос они становились для него семьей."Она потрясающая личность, как и все космонавты, которых я знаю", - рассказал астронавт в интервью РИА Новости накануне старта на МКС россиянки Анны Кикиной в составе экипажа космического корабля Crew Dragon.Астронавт рассказал, что за годы космических полетов и совместной подготовки обрел немало друзей среди российских космонавтов. "Мы летим - и живем на станции вместе, мы зависим друг от друга, мы взаимозависимы. Они мои коллеги, они моя семья, я завишу от них - и они зависят от меня", - сказал Хейг.Возможность общения с представителями других стран он назвал одной из особенностей космических полетов. "Завтра (в среду – ред.) мы увидим, как в космос вместе полетят четыре человека и там они найдут одну группу людей, которая уже живет на орбите", - заявил астронавт, отметив, что "возможность быть с людьми со всего мира - одна из особых составляющих космических полетов"."Одна из поистине волшебных сторон космических исследований - то, что мы делаем это вместе. И одно из главнейших достижений для меня - возможность побывать по всему миру: в Канаде, Японии, России и Германии, учиться там, познавать культуру, узнавать астронавтов и космонавтов, узнавать, какие особенные они люди", - сказал собеседник агентства, признавшись, что именно это считает главным в своей профессии.Кикина отправится на Международную космическую станцию в среду в составе международного экипажа частного космического корабля Crew Dragon. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) намечен на полдень среды (20.00 мск). В ходе полета на МКС экипажем будет командовать американка Николь Манн. Она также дебютант космических полетов – как и россиянка и ее соотечественник Джош Кассада. Единственный опытный астронавт на борту Crew Dragon - японец Коити Ваката, для представителя Страны восходящего солнца это пятый полет в космос.

https://ria.ru/20221005/mks-1821597817.html

https://ria.ru/20220927/nasa-1819672743.html

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ник хейг, анна кикина, россия, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, в мире, наука