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Россия и США еще не пришли к пику напряженности, заявил посол в Вашингтоне
Россия и США еще не пришли к пику напряженности, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 05.10.2022
Россия и США еще не пришли к пику напряженности, заявил посол в Вашингтоне
РФ и США еще не пришли к тому пику напряженности, который был в Карибский кризис, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T23:59
2022-10-05T23:59
2022-10-05T23:59
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. РФ и США еще не пришли к тому пику напряженности, который был в Карибский кризис, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Российская позиция о недопустимости развязывания ядерной войны и невозможности победы в ней остается неизменной, подчеркнул посол."В Вашингтоне уже позабыли азы стратегической стабильности, суть которой сводится к очень простой формуле: кто выстрелит первым, тот умрет вторым. В 60-летнюю годовщину Карибского кризиса хочется верить, что в США остались те, кто усвоил этот главный урок. В любой ситуации наши страны обязаны не допустить скатывания мира к катастрофе", - добавил он.
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в мире, анатолий антонов, сша, россия
В мире, Анатолий Антонов, США, Россия
Россия и США еще не пришли к пику напряженности, заявил посол в Вашингтоне
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что Россия и США еще не пришли к пику напряженности