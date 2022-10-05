https://ria.ru/20221005/napryazhennost-1821852001.html

Россия и США еще не пришли к пику напряженности, заявил посол в Вашингтоне

Россия и США еще не пришли к пику напряженности, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 05.10.2022

Россия и США еще не пришли к пику напряженности, заявил посол в Вашингтоне

РФ и США еще не пришли к тому пику напряженности, который был в Карибский кризис, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T23:59

2022-10-05T23:59

2022-10-05T23:59

в мире

анатолий антонов

сша

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. РФ и США еще не пришли к тому пику напряженности, который был в Карибский кризис, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Российская позиция о недопустимости развязывания ядерной войны и невозможности победы в ней остается неизменной, подчеркнул посол."В Вашингтоне уже позабыли азы стратегической стабильности, суть которой сводится к очень простой формуле: кто выстрелит первым, тот умрет вторым. В 60-летнюю годовщину Карибского кризиса хочется верить, что в США остались те, кто усвоил этот главный урок. В любой ситуации наши страны обязаны не допустить скатывания мира к катастрофе", - добавил он.

https://ria.ru/20221005/srazhenie-1821703035.html

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в мире, анатолий антонов, сша, россия