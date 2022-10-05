https://ria.ru/20221005/motsarella-1821826416.html

В Ярославской области будут производить сыр моцарелла

В Ярославской области будут производить сыр моцарелла - РИА Новости, 06.10.2022

В Ярославской области будут производить сыр моцарелла

Сыр моцарелла будут производить в городе Любим Ярославской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-05T20:33

2022-10-05T20:33

2022-10-06T12:49

ярославская область

экономика

михаил евраев

ярославская область

ярославль

сергей зайцев

золотая осень (выставка)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102459/50/1024595011_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6f34d8fe575d2672771523c76aa9bf82.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Сыр моцарелла будут производить в городе Любим Ярославской области, сообщило правительство региона."Завод по производству сыра моцарелла будет построен в Любиме. Проект реализуют в рамках соглашения между правительством области и ООО "Любимский сырзавод", подписанного губернатором Михаилом Евраевым на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве", - говорится в сообщении.По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, ярославское сыроделие сейчас активно развивается."За последние три года объем выпуска сыров в регионе удвоился, многие марки известны далеко за пределами области, завоевывают престижные международные награды. Но мы на этом не останавливаемся. Продукция нового предприятия в Любиме поможет заместить импортные поставки полюбившегося многим сыра. Кроме того, в регионе появится новое высокотехнологичное производство, а значит, будут открыты и дополнительные рабочие места для местных жителей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.По данным правительства региона, в соответствии с соглашением предприятие разместится на площадях бывшего Любимского сыродельно-маслодельного завода. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 800 миллионов рублей и создать 50 новых рабочих мест.Как заявил заместитель генерального директора завода Сергей Заяц, в настоящее время идет ремонт зданий, есть договоренности о поставках оборудования. В планах запустить производство к 2024 году. "Ежемесячно планируем выпускать не менее тысячи тонн сыра моцарелла", - цитирует замгендиректора завода пресс-служба областного правительства.Как отмечает областное правительство, за последние три года объем выпуска сыров в Ярославской области удвоился и в 2021 составил 12,1 тысячи тонн. Сейчас в регионе работают более 20 крупных предприятий, производящих сыры, наращивает выпуск этой продукции и малый и средний бизнес.

https://ria.ru/20220927/transport-1819776942.html

https://ria.ru/20220908/dorogi-1815442072.html

https://ria.ru/20220905/finansirovanie-1814664672.html

ярославская область

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил евраев, ярославская область, ярославль, сергей зайцев, золотая осень (выставка)