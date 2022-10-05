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В Ярославской области будут производить сыр моцарелла
В Ярославской области будут производить сыр моцарелла - РИА Новости, 06.10.2022
В Ярославской области будут производить сыр моцарелла
Сыр моцарелла будут производить в городе Любим Ярославской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-05T20:33
2022-10-05T20:33
2022-10-06T12:49
ярославская область
экономика
михаил евраев
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ярославль
сергей зайцев
золотая осень (выставка)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Сыр моцарелла будут производить в городе Любим Ярославской области, сообщило правительство региона."Завод по производству сыра моцарелла будет построен в Любиме. Проект реализуют в рамках соглашения между правительством области и ООО "Любимский сырзавод", подписанного губернатором Михаилом Евраевым на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве", - говорится в сообщении.По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, ярославское сыроделие сейчас активно развивается."За последние три года объем выпуска сыров в регионе удвоился, многие марки известны далеко за пределами области, завоевывают престижные международные награды. Но мы на этом не останавливаемся. Продукция нового предприятия в Любиме поможет заместить импортные поставки полюбившегося многим сыра. Кроме того, в регионе появится новое высокотехнологичное производство, а значит, будут открыты и дополнительные рабочие места для местных жителей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.По данным правительства региона, в соответствии с соглашением предприятие разместится на площадях бывшего Любимского сыродельно-маслодельного завода. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 800 миллионов рублей и создать 50 новых рабочих мест.Как заявил заместитель генерального директора завода Сергей Заяц, в настоящее время идет ремонт зданий, есть договоренности о поставках оборудования. В планах запустить производство к 2024 году. "Ежемесячно планируем выпускать не менее тысячи тонн сыра моцарелла", - цитирует замгендиректора завода пресс-служба областного правительства.Как отмечает областное правительство, за последние три года объем выпуска сыров в Ярославской области удвоился и в 2021 составил 12,1 тысячи тонн. Сейчас в регионе работают более 20 крупных предприятий, производящих сыры, наращивает выпуск этой продукции и малый и средний бизнес.
https://ria.ru/20220927/transport-1819776942.html
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экономика, михаил евраев, ярославская область, ярославль, сергей зайцев, золотая осень (выставка)
Ярославская область, Экономика, Михаил Евраев, Ярославская область, Ярославль, Сергей Зайцев, Золотая осень (выставка)
20:33 05.10.2022 (обновлено: 12:49 06.10.2022)
В Ярославской области будут производить сыр моцарелла
В городе Любим Ярославской области будут производить сыр моцарелла
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Сыр моцарелла будут производить в городе Любим Ярославской области, сообщило правительство региона.
"Завод по производству сыра моцарелла будет построен в Любиме. Проект реализуют в рамках соглашения между правительством области и ООО "Любимский сырзавод", подписанного губернатором Михаилом Евраевым
на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, ярославское сыроделие сейчас активно развивается.
"За последние три года объем выпуска сыров в регионе удвоился, многие марки известны далеко за пределами области, завоевывают престижные международные награды. Но мы на этом не останавливаемся. Продукция нового предприятия в Любиме поможет заместить импортные поставки полюбившегося многим сыра. Кроме того, в регионе появится новое высокотехнологичное производство, а значит, будут открыты и дополнительные рабочие места для местных жителей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным правительства региона, в соответствии с соглашением предприятие разместится на площадях бывшего Любимского сыродельно-маслодельного завода. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 800 миллионов рублей и создать 50 новых рабочих мест.
Как заявил заместитель генерального директора завода Сергей Заяц
, в настоящее время идет ремонт зданий, есть договоренности о поставках оборудования. В планах запустить производство к 2024 году. "Ежемесячно планируем выпускать не менее тысячи тонн сыра моцарелла", - цитирует замгендиректора завода пресс-служба областного правительства.
Как отмечает областное правительство, за последние три года объем выпуска сыров в Ярославской области удвоился и в 2021 составил 12,1 тысячи тонн. Сейчас в регионе работают более 20 крупных предприятий, производящих сыры, наращивает выпуск этой продукции и малый и средний бизнес.