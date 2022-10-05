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В Москве завершают благоустройство возле станций Каховской линии - РИА Новости, 05.10.2022
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В Москве завершают благоустройство возле станций Каховской линии
В Москве завершают благоустройство возле станций Каховской линии - РИА Новости, 05.10.2022
В Москве завершают благоустройство возле станций Каховской линии
Городские службы завершают благоустройство возле станций Каховской линии московского метро, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T07:12
2022-10-05T07:12
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Городские службы завершают благоустройство возле станций Каховской линии московского метро, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершают благоустройство территорий возле станций самой короткой линии столичного метрополитена - Каховской. В настоящее время работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности станций БКЛ "Варшавская" и "Каховская" вышли на финишную прямую, ранее было выполнено благоустройство возле станции "Каширская". Главная задача - сделать удобные маршруты ко всем трем станциям для местных жителей и москвичей, которые приезжают в эти районы на работу или учебу", - заявил Бирюков.Он рассказал, что в рамках проектов убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность эксплуатации коммуникаций.Бирюков отметил, что в районе станций появится почти 400 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Пройдут мероприятия по озеленению: поздней осенью высадят в общей сложности более 100 деревьев и свыше 4,9 тысячи кустарников.В комплексе городского хозяйства добавили, что основные работы по благоустройству планируется завершить до конца года.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
07:12 05.10.2022
 
В Москве завершают благоустройство возле станций Каховской линии

Городские службы завершают благоустройство возле станций Каховской линии московского метро

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСтроительная площадка станции Московского метрополитена
Строительная площадка станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Строительная площадка станции Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Городские службы завершают благоустройство возле станций Каховской линии московского метро, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершают благоустройство территорий возле станций самой короткой линии столичного метрополитена - Каховской. В настоящее время работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности станций БКЛ "Варшавская" и "Каховская" вышли на финишную прямую, ранее было выполнено благоустройство возле станции "Каширская". Главная задача - сделать удобные маршруты ко всем трем станциям для местных жителей и москвичей, которые приезжают в эти районы на работу или учебу", - заявил Бирюков.
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Он рассказал, что в рамках проектов убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность эксплуатации коммуникаций.
"Расширили тротуары, сейчас проводим работы по замене их покрытия, обновляем асфальт на проезжей части, обустраиваем удобные парковочные карманы, заменим остановки общественного транспорта. Комфортный пешеходный маршрут соединит станции метро "Севастопольская" и "Каховская", пройдет благоустройство сквера на Азовской улице, Чонгарского бульвара и пространства около метро "Варшавская", - подчеркнул заммэра.
Бирюков отметил, что в районе станций появится почти 400 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Пройдут мероприятия по озеленению: поздней осенью высадят в общей сложности более 100 деревьев и свыше 4,9 тысячи кустарников.
В комплексе городского хозяйства добавили, что основные работы по благоустройству планируется завершить до конца года.
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