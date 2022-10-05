https://ria.ru/20221005/moskva-1821598021.html

В Москве завершают благоустройство возле станций Каховской линии

В Москве завершают благоустройство возле станций Каховской линии - РИА Новости, 05.10.2022

В Москве завершают благоустройство возле станций Каховской линии

Городские службы завершают благоустройство возле станций Каховской линии московского метро, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T07:12

2022-10-05T07:12

2022-10-05T07:12

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Городские службы завершают благоустройство возле станций Каховской линии московского метро, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершают благоустройство территорий возле станций самой короткой линии столичного метрополитена - Каховской. В настоящее время работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности станций БКЛ "Варшавская" и "Каховская" вышли на финишную прямую, ранее было выполнено благоустройство возле станции "Каширская". Главная задача - сделать удобные маршруты ко всем трем станциям для местных жителей и москвичей, которые приезжают в эти районы на работу или учебу", - заявил Бирюков.Он рассказал, что в рамках проектов убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность эксплуатации коммуникаций.Бирюков отметил, что в районе станций появится почти 400 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Пройдут мероприятия по озеленению: поздней осенью высадят в общей сложности более 100 деревьев и свыше 4,9 тысячи кустарников.В комплексе городского хозяйства добавили, что основные работы по благоустройству планируется завершить до конца года.

https://realty.ria.ru/20220922/metro-1818709695.html

https://ria.ru/20220926/tonnel-1819494378.html

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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва