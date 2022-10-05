https://ria.ru/20221005/moskva-1821340180.html

В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам

В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам - РИА Новости, 05.10.2022

В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам

Российские деятели культуры и спорта в рамках проекта "Открой#Моспром" проведут онлайн-экскурсии по столичным промышленным предприятиям, сообщили на портале... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T01:32

2022-10-05T01:32

2022-10-05T02:42

туризм

туризм

ирина безрукова

евгения медведева

владислав овчинский

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские деятели культуры и спорта в рамках проекта "Открой#Моспром" проведут онлайн-экскурсии по столичным промышленным предприятиям, сообщили на портале мэра и правительства Москвы."В октябре примут участие актриса театра и кино, популярные исполнители, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию", – говорится в релизе. Уточняется, что это будут актриса Ирина Безрукова, певец Анатолий Цой, исполнительница Мари Краймбрери, а также фигуристка Евгения Медведева.Они проведут виртуальные туры по производствам очков, шоколада, напитков и по предприятию авиакосмической промышленности, откуда в режиме реального времени поделятся своими впечатлениями со зрителями.Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что за время проекта онлайн-экскурсии со звездами по промпредприятиям столицы посмотрели более семи миллионов человек.Проект "Открой#Моспром" реализуется с марта 2019 года. Он объединил офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры. Аудитория проекта превышает десять миллионов зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено более 800 экскурсий по 100 промышленным предприятиям города и их музеям.

https://ria.ru/20220909/moskva-1815332698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, ирина безрукова, евгения медведева, владислав овчинский, новости - туризм, туристы