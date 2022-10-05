https://ria.ru/20221005/moskva-1821340180.html
В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам
В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам - РИА Новости, 05.10.2022
В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам
Российские деятели культуры и спорта в рамках проекта "Открой#Моспром" проведут онлайн-экскурсии по столичным промышленным предприятиям, сообщили на портале... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T01:32
2022-10-05T01:32
2022-10-05T02:42
туризм
туризм
ирина безрукова
евгения медведева
владислав овчинский
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769405326_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_78156f46614f84b10208a69b7935ca0e.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские деятели культуры и спорта в рамках проекта "Открой#Моспром" проведут онлайн-экскурсии по столичным промышленным предприятиям, сообщили на портале мэра и правительства Москвы."В октябре примут участие актриса театра и кино, популярные исполнители, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию", – говорится в релизе. Уточняется, что это будут актриса Ирина Безрукова, певец Анатолий Цой, исполнительница Мари Краймбрери, а также фигуристка Евгения Медведева.Они проведут виртуальные туры по производствам очков, шоколада, напитков и по предприятию авиакосмической промышленности, откуда в режиме реального времени поделятся своими впечатлениями со зрителями.Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что за время проекта онлайн-экскурсии со звездами по промпредприятиям столицы посмотрели более семи миллионов человек.Проект "Открой#Моспром" реализуется с марта 2019 года. Он объединил офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры. Аудитория проекта превышает десять миллионов зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено более 800 экскурсий по 100 промышленным предприятиям города и их музеям.
https://ria.ru/20220909/moskva-1815332698.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769405326_116:0:1183:800_1920x0_80_0_0_4ad2eb2c8ad902387084d090eaea87be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ирина безрукова, евгения медведева, владислав овчинский, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Ирина Безрукова, Евгения Медведева, Владислав Овчинский, Новости - Туризм, туристы
01:32 05.10.2022 (обновлено: 02:42 05.10.2022)
В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам
Серия виртуальных экскурсий по столичным заводам "Открой#Моспром" началась в Москве