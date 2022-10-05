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В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221005/moskva-1821340180.html
В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам
В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам - РИА Новости, 05.10.2022
В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам
Российские деятели культуры и спорта в рамках проекта "Открой#Моспром" проведут онлайн-экскурсии по столичным промышленным предприятиям, сообщили на портале... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T01:32
2022-10-05T02:42
туризм
туризм
ирина безрукова
евгения медведева
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские деятели культуры и спорта в рамках проекта "Открой#Моспром" проведут онлайн-экскурсии по столичным промышленным предприятиям, сообщили на портале мэра и правительства Москвы."В октябре примут участие актриса театра и кино, популярные исполнители, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию", – говорится в релизе. Уточняется, что это будут актриса Ирина Безрукова, певец Анатолий Цой, исполнительница Мари Краймбрери, а также фигуристка Евгения Медведева.Они проведут виртуальные туры по производствам очков, шоколада, напитков и по предприятию авиакосмической промышленности, откуда в режиме реального времени поделятся своими впечатлениями со зрителями.Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что за время проекта онлайн-экскурсии со звездами по промпредприятиям столицы посмотрели более семи миллионов человек.Проект "Открой#Моспром" реализуется с марта 2019 года. Он объединил офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры. Аудитория проекта превышает десять миллионов зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено более 800 экскурсий по 100 промышленным предприятиям города и их музеям.
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туризм, ирина безрукова, евгения медведева, владислав овчинский, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Ирина Безрукова, Евгения Медведева, Владислав Овчинский, Новости - Туризм, туристы
01:32 05.10.2022 (обновлено: 02:42 05.10.2022)
 
В Москве начались виртуальные экскурсии по заводам

Серия виртуальных экскурсий по столичным заводам "Открой#Моспром" началась в Москве

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыКомпании Москвы
Компании Москвы - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские деятели культуры и спорта в рамках проекта "Открой#Моспром" проведут онлайн-экскурсии по столичным промышленным предприятиям, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
"В октябре примут участие актриса театра и кино, популярные исполнители, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию", – говорится в релизе. Уточняется, что это будут актриса Ирина Безрукова, певец Анатолий Цой, исполнительница Мари Краймбрери, а также фигуристка Евгения Медведева.
Они проведут виртуальные туры по производствам очков, шоколада, напитков и по предприятию авиакосмической промышленности, откуда в режиме реального времени поделятся своими впечатлениями со зрителями.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что за время проекта онлайн-экскурсии со звездами по промпредприятиям столицы посмотрели более семи миллионов человек.
Проект "Открой#Моспром" реализуется с марта 2019 года. Он объединил офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры. Аудитория проекта превышает десять миллионов зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено более 800 экскурсий по 100 промышленным предприятиям города и их музеям.
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