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Московский зоопарк объявил о намерении купить дружелюбного моржа - РИА Новости, 05.10.2022
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Московский зоопарк объявил о намерении купить дружелюбного моржа
Московский зоопарк объявил о намерении купить дружелюбного моржа - РИА Новости, 05.10.2022
Московский зоопарк объявил о намерении купить дружелюбного моржа
Московский зоопарк объявил о намерении купить моржа с дружелюбным характером и готов заплатить за животное до 20 миллионов рублей, следует из данных портала... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:32
2022-10-05T17:32
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Московский зоопарк объявил о намерении купить моржа с дружелюбным характером и готов заплатить за животное до 20 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.Зоопарк объявил аукцион на "поставку одной особи моржа". Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 20 миллионов рублей.В документации закупки указано, что морж должен быть самцом в возрасте от 7 до 9 лет, весом от 600 до 800 килограммов."Характер: поведение активное, реакция на внешние раздражители сохранена; покладистый, спокойный, дружелюбный характер, хорошо идущий на контакт с человеком; стойкое стереотипичное поведение отсутствует", - говорится в материалах.Срок исполнения контракта: с момента заключения контракта в течение 45 календарных дней, отмечает заказчик.С поставщиком учреждение намерено определиться 19 октября.
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московский зоопарк, москва
Московский зоопарк, Москва
17:32 05.10.2022
 
Московский зоопарк объявил о намерении купить дружелюбного моржа

Московский зоопарк готов потратить до 20 миллионов рублей на покупку дружелюбного моржа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМорж
Морж - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Морж. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Московский зоопарк объявил о намерении купить моржа с дружелюбным характером и готов заплатить за животное до 20 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.
Зоопарк объявил аукцион на "поставку одной особи моржа". Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 20 миллионов рублей.
В документации закупки указано, что морж должен быть самцом в возрасте от 7 до 9 лет, весом от 600 до 800 килограммов.
"Характер: поведение активное, реакция на внешние раздражители сохранена; покладистый, спокойный, дружелюбный характер, хорошо идущий на контакт с человеком; стойкое стереотипичное поведение отсутствует", - говорится в материалах.
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Срок исполнения контракта: с момента заключения контракта в течение 45 календарных дней, отмечает заказчик.
С поставщиком учреждение намерено определиться 19 октября.
 
Московский зоопаркМосква
 
 
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