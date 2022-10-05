https://ria.ru/20221005/morzh-1821773503.html

Московский зоопарк объявил о намерении купить дружелюбного моржа

Московский зоопарк объявил о намерении купить дружелюбного моржа - РИА Новости, 05.10.2022

Московский зоопарк объявил о намерении купить дружелюбного моржа

Московский зоопарк объявил о намерении купить моржа с дружелюбным характером и готов заплатить за животное до 20 миллионов рублей, следует из данных портала... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:32

2022-10-05T17:32

2022-10-05T17:32

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Московский зоопарк объявил о намерении купить моржа с дружелюбным характером и готов заплатить за животное до 20 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.Зоопарк объявил аукцион на "поставку одной особи моржа". Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 20 миллионов рублей.В документации закупки указано, что морж должен быть самцом в возрасте от 7 до 9 лет, весом от 600 до 800 килограммов."Характер: поведение активное, реакция на внешние раздражители сохранена; покладистый, спокойный, дружелюбный характер, хорошо идущий на контакт с человеком; стойкое стереотипичное поведение отсутствует", - говорится в материалах.Срок исполнения контракта: с момента заключения контракта в течение 45 календарных дней, отмечает заказчик.С поставщиком учреждение намерено определиться 19 октября.

https://ria.ru/20220930/medved-1820515783.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московский зоопарк, москва