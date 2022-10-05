https://ria.ru/20221005/moravetskiy-1821673889.html
Польша должна восстановить Украину за российские активы, заявил Моравецкий
Польша должна восстановить Украину за российские активы, заявил Моравецкий - РИА Новости, 05.10.2022
Польша должна восстановить Украину за российские активы, заявил Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет, чтобы польские бизнесмены восстанавливали Украину за конфискованные у России активы. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:59
2022-10-05T12:59
2022-10-05T12:59
матеуш моравецкий
россия
польша
украина
в мире
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ВАРШАВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет, чтобы польские бизнесмены восстанавливали Украину за конфискованные у России активы."Польша выступает не только за замораживание этого, построенного на преступлениях российского капитала. Но мы выступаем также за его конфискацию и предназначение этого капитала Российской Федерации, российских олигархов на восстановление Украины", - заявил Моравецкий в среду в Варшаве в ходе международной конференции об участии бизнеса в восстановлении Украины."На восстановление Украины, частью которого должны быть польские предприниматели. В рамках новой архитектуры безопасности мы будем заботиться о том, чтобы Польша и польские предприниматели... были на первой линии помощи Украине … так и чтобы Польша и польские предприниматели были среди тех, которые будут Украину отстраивать на основе нового плана Маршалла", - добавил он.При этом Моравецкий утверждает, что его идеи находят понимание в руководстве Украины. "А на украинской стороне есть соответствующее понимание. Пару недель назад я был в Киеве, говорил об этом с президентом (Владимиром) Зеленским, с премьером (Денисом) Шмыгалем", - заявил он.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20221004/arest-1821448024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
матеуш моравецкий, россия, польша, украина, в мире
Матеуш Моравецкий, Россия, Польша, Украина, В мире
Польша должна восстановить Украину за российские активы, заявил Моравецкий
Премьер Польши Моравецкий выразил желание восстановить Украину за счет российских активов
ВАРШАВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет, чтобы польские бизнесмены восстанавливали Украину за конфискованные у России активы.
"Польша выступает не только за замораживание этого, построенного на преступлениях российского капитала. Но мы выступаем также за его конфискацию и предназначение этого капитала Российской Федерации, российских олигархов на восстановление Украины", - заявил Моравецкий в среду в Варшаве в ходе международной конференции об участии бизнеса в восстановлении Украины.
"На восстановление Украины, частью которого должны быть польские предприниматели. В рамках новой архитектуры безопасности мы будем заботиться о том, чтобы Польша и польские предприниматели... были на первой линии помощи Украине … так и чтобы Польша и польские предприниматели были среди тех, которые будут Украину отстраивать на основе нового плана Маршалла", - добавил он.
При этом Моравецкий утверждает, что его идеи находят понимание в руководстве Украины. "А на украинской стороне есть соответствующее понимание. Пару недель назад я был в Киеве, говорил об этом с президентом (Владимиром) Зеленским, с премьером (Денисом) Шмыгалем", - заявил он.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России
Киеву, заявил, что США
и Европа
, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.