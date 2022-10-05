https://ria.ru/20221005/molniya-1821845177.html

Байден рассказал, как в его дом попала молния

Байден рассказал, как в его дом попала молния - РИА Новости, 05.10.2022

Байден рассказал, как в его дом попала молния

Президент США Джо Байден рассказал, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T22:52

2022-10-05T22:52

2022-10-05T22:52

в мире

флорида

сша

джо байден

северная каролина

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось."Я знаю по опыту, сколько страха, беспокойств и тревоги в этом. Мы не потеряли дом, но молния ударила, и мы потеряли ужасно большую часть около 15 лет назад", - рассказал Байден во Флориде, сообщая о работе властей по преодолению последствий обрушившегося на штат урагана "Иан".Президент США заявил, что понимает пострадавших от урагана. "Нам было куда податься, у нас были родственники неподалеку, не так, что полностью все пропало, но мы знаем это чувство: где я преклоню голову этой ночью, будет ли ребенок в порядке, сможет ли он пойти в школу, покроет ли это страховка. Мы работаем, чтобы ответить на все эти вопросы", - сказал Байден.Как сообщалось, по меньшей мере 100 человек погибли во Флориде из-за урагана. Сообщалось также о четырех погибших в штате Северная Каролина, куда ураган переместился после удара по побережью штата Южная Каролина в пятницу.Ураган "Иан" 28 сентября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Власти заявляют, что ураган нанес "исторический" ущерб.

https://ria.ru/20221001/akter-1820784601.html

https://ria.ru/20221001/ian-1820909217.html

флорида

сша

северная каролина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, флорида, сша, джо байден, северная каролина