https://ria.ru/20221005/molniya-1821845177.html
Байден рассказал, как в его дом попала молния
Байден рассказал, как в его дом попала молния - РИА Новости, 05.10.2022
Байден рассказал, как в его дом попала молния
Президент США Джо Байден рассказал, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T22:52
2022-10-05T22:52
2022-10-05T22:52
в мире
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джо байден
северная каролина
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось."Я знаю по опыту, сколько страха, беспокойств и тревоги в этом. Мы не потеряли дом, но молния ударила, и мы потеряли ужасно большую часть около 15 лет назад", - рассказал Байден во Флориде, сообщая о работе властей по преодолению последствий обрушившегося на штат урагана "Иан".Президент США заявил, что понимает пострадавших от урагана. "Нам было куда податься, у нас были родственники неподалеку, не так, что полностью все пропало, но мы знаем это чувство: где я преклоню голову этой ночью, будет ли ребенок в порядке, сможет ли он пойти в школу, покроет ли это страховка. Мы работаем, чтобы ответить на все эти вопросы", - сказал Байден.Как сообщалось, по меньшей мере 100 человек погибли во Флориде из-за урагана. Сообщалось также о четырех погибших в штате Северная Каролина, куда ураган переместился после удара по побережью штата Южная Каролина в пятницу.Ураган "Иан" 28 сентября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Власти заявляют, что ураган нанес "исторический" ущерб.
https://ria.ru/20221001/akter-1820784601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша, джо байден, северная каролина
В мире, Флорида, США, Джо Байден, Северная Каролина
Байден рассказал, как в его дом попала молния
Байден рассказал, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось.
"Я знаю по опыту, сколько страха, беспокойств и тревоги в этом. Мы не потеряли дом, но молния ударила, и мы потеряли ужасно большую часть около 15 лет назад", - рассказал Байден во Флориде
, сообщая о работе властей по преодолению последствий обрушившегося на штат урагана "Иан".
Президент США заявил, что понимает пострадавших от урагана. "Нам было куда податься, у нас были родственники неподалеку, не так, что полностью все пропало, но мы знаем это чувство: где я преклоню голову этой ночью, будет ли ребенок в порядке, сможет ли он пойти в школу, покроет ли это страховка. Мы работаем, чтобы ответить на все эти вопросы", - сказал Байден.
Как сообщалось, по меньшей мере 100 человек погибли во Флориде из-за урагана. Сообщалось также о четырех погибших в штате Северная Каролина
, куда ураган переместился после удара по побережью штата Южная Каролина
в пятницу.
Ураган "Иан" 28 сентября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Власти заявляют, что ураган нанес "исторический" ущерб.