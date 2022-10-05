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Байден рассказал, как в его дом попала молния - РИА Новости, 05.10.2022
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Байден рассказал, как в его дом попала молния
Байден рассказал, как в его дом попала молния - РИА Новости, 05.10.2022
Байден рассказал, как в его дом попала молния
Президент США Джо Байден рассказал, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T22:52
2022-10-05T22:52
в мире
флорида
сша
джо байден
северная каролина
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось."Я знаю по опыту, сколько страха, беспокойств и тревоги в этом. Мы не потеряли дом, но молния ударила, и мы потеряли ужасно большую часть около 15 лет назад", - рассказал Байден во Флориде, сообщая о работе властей по преодолению последствий обрушившегося на штат урагана "Иан".Президент США заявил, что понимает пострадавших от урагана. "Нам было куда податься, у нас были родственники неподалеку, не так, что полностью все пропало, но мы знаем это чувство: где я преклоню голову этой ночью, будет ли ребенок в порядке, сможет ли он пойти в школу, покроет ли это страховка. Мы работаем, чтобы ответить на все эти вопросы", - сказал Байден.Как сообщалось, по меньшей мере 100 человек погибли во Флориде из-за урагана. Сообщалось также о четырех погибших в штате Северная Каролина, куда ураган переместился после удара по побережью штата Южная Каролина в пятницу.Ураган "Иан" 28 сентября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Власти заявляют, что ураган нанес "исторический" ущерб.
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в мире, флорида, сша, джо байден, северная каролина
В мире, Флорида, США, Джо Байден, Северная Каролина
22:52 05.10.2022
 
Байден рассказал, как в его дом попала молния

Байден рассказал, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, как 15 лет назад после удара молнии от его дома почти ничего не осталось.
"Я знаю по опыту, сколько страха, беспокойств и тревоги в этом. Мы не потеряли дом, но молния ударила, и мы потеряли ужасно большую часть около 15 лет назад", - рассказал Байден во Флориде, сообщая о работе властей по преодолению последствий обрушившегося на штат урагана "Иан".
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 01:30
Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву
Президент США заявил, что понимает пострадавших от урагана. "Нам было куда податься, у нас были родственники неподалеку, не так, что полностью все пропало, но мы знаем это чувство: где я преклоню голову этой ночью, будет ли ребенок в порядке, сможет ли он пойти в школу, покроет ли это страховка. Мы работаем, чтобы ответить на все эти вопросы", - сказал Байден.
Как сообщалось, по меньшей мере 100 человек погибли во Флориде из-за урагана. Сообщалось также о четырех погибших в штате Северная Каролина, куда ураган переместился после удара по побережью штата Южная Каролина в пятницу.
Ураган "Иан" 28 сентября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Власти заявляют, что ураган нанес "исторический" ущерб.
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 21:09
Байден: ураган "Иан" может стать самым разрушительным в истории США
 
В миреФлоридаСШАДжо БайденСеверная Каролина
 
 
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