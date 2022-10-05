11:02 05.10.2022 (обновлено: 11:42 05.10.2022)
Минобороны Молдавии поблагодарило Британию за помощь
Минобороны Молдавии поблагодарило правительство Британии за инструктаж военных
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 окт – РИА Новости. Глава минобороны Молдавии Анатолий Носатый поблагодарил правительство Великобритании за инструктаж и подготовку молдавских военных, сообщает в среду пресс-служба оборонного ведомства республики.
В Молдавии находится с рабочим визитом британский министр по делам Европы Лео Дохерти, который провел встречи с членами правительства и руководством республики.
"Двустороннее сотрудничество на военном сегменте и перспективы его консолидации стали основными темами, которые обсуждались в ходе встречи министра обороны Анатолия Носатого и государственного министра по делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Дохерти. Министр поблагодарил правительство Великобритании за вклад в подготовку личного состава Национальной армии в учебных заведениях, на местах, а также на специализированных курсах, проводимых британской стороной. Также молдавская сторона оценила помощь стран НАТО в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI)", - отмечается в сообщении МО Молдавии.
Молдавия была приглашена Североатлантическим блоком присоединиться к инициативе DCB (Defence Capacity Building Initiative) осенью 2014 года, спустя год министры обороны стран-членов НАТО одобрили в Брюсселе пакет мер помощи "Укрепление обороноспособности Республики Молдова".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.