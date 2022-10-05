https://ria.ru/20221005/moldaviya-1821632142.html

Минобороны Молдавии поблагодарило Британию за помощь

Минобороны Молдавии поблагодарило Британию за помощь - РИА Новости, 05.10.2022

Минобороны Молдавии поблагодарило Британию за помощь

Глава минобороны Молдавии Анатолий Носатый поблагодарил правительство Великобритании за инструктаж и подготовку молдавских военных, сообщает в среду... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:02

2022-10-05T11:02

2022-10-05T11:42

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КИШИНЕВ, 5 окт – РИА Новости. Глава минобороны Молдавии Анатолий Носатый поблагодарил правительство Великобритании за инструктаж и подготовку молдавских военных, сообщает в среду пресс-служба оборонного ведомства республики.В Молдавии находится с рабочим визитом британский министр по делам Европы Лео Дохерти, который провел встречи с членами правительства и руководством республики."Двустороннее сотрудничество на военном сегменте и перспективы его консолидации стали основными темами, которые обсуждались в ходе встречи министра обороны Анатолия Носатого и государственного министра по делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Дохерти. Министр поблагодарил правительство Великобритании за вклад в подготовку личного состава Национальной армии в учебных заведениях, на местах, а также на специализированных курсах, проводимых британской стороной. Также молдавская сторона оценила помощь стран НАТО в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI)", - отмечается в сообщении МО Молдавии.Молдавия была приглашена Североатлантическим блоком присоединиться к инициативе DCB (Defence Capacity Building Initiative) осенью 2014 года, спустя год министры обороны стран-членов НАТО одобрили в Брюсселе пакет мер помощи "Укрепление обороноспособности Республики Молдова".Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20221004/sandu-1821404861.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/moldaviya-1821388228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, великобритания, европа, нато