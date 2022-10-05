https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821774941.html
В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле
В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле - РИА Новости, 05.10.2022
В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле
Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов рассказал, что у резервиста из Березников, который выложил видео о якобы размещении... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:34
2022-10-05T17:34
2022-10-05T17:34
пермский край
пермь
частичная мобилизация в россии
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ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов рассказал, что у резервиста из Березников, который выложил видео о якобы размещении мобилизованных на ночевку в чистом поле, сейчас все хорошо.Он отметил, что видео резервист опубликовал из-за эмоционального срыва."У него всё хорошо", — сказал Батмазов на заседании краевого правительства.Он добавил, что посетил учебный центр в поселке Елань, в который направлялись резервисты из Пермского края: все мобилизованные распределены по подразделениям, проживают в казармах и палаточном фонде, эти помещения отапливаются, также на территории есть баня.
https://ria.ru/20220922/feyk-1818644995.html
https://ria.ru/20220930/oproverzhenie-1820534495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, пермь, частичная мобилизация в россии
Пермский край, Пермь, Частичная мобилизация в России
В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле
Пермские власти: у резервиста, выложившего видео о "ночевке" в поле, все хорошо
ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов рассказал, что у резервиста из Березников, который выложил видео о якобы размещении мобилизованных на ночевку в чистом поле, сейчас все хорошо.
Он отметил, что видео резервист опубликовал из-за эмоционального срыва.
"У него всё хорошо", — сказал Батмазов на заседании краевого правительства.
Он добавил, что посетил учебный центр в поселке Елань, в который направлялись резервисты из Пермского края: все мобилизованные распределены по подразделениям, проживают в казармах и палаточном фонде, эти помещения отапливаются, также на территории есть баня.