https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821774941.html

В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле

В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле - РИА Новости, 05.10.2022

В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов рассказал, что у резервиста из Березников, который выложил видео о якобы размещении... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:34

2022-10-05T17:34

2022-10-05T17:34

пермский край

пермь

частичная мобилизация в россии

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ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов рассказал, что у резервиста из Березников, который выложил видео о якобы размещении мобилизованных на ночевку в чистом поле, сейчас все хорошо.Он отметил, что видео резервист опубликовал из-за эмоционального срыва."У него всё хорошо", — сказал Батмазов на заседании краевого правительства.Он добавил, что посетил учебный центр в поселке Елань, в который направлялись резервисты из Пермского края: все мобилизованные распределены по подразделениям, проживают в казармах и палаточном фонде, эти помещения отапливаются, также на территории есть баня.

https://ria.ru/20220922/feyk-1818644995.html

https://ria.ru/20220930/oproverzhenie-1820534495.html

пермский край

пермь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пермский край, пермь, частичная мобилизация в россии