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В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле - РИА Новости, 05.10.2022
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В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле
В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле - РИА Новости, 05.10.2022
В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле
Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов рассказал, что у резервиста из Березников, который выложил видео о якобы размещении... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:34
2022-10-05T17:34
пермский край
пермь
частичная мобилизация в россии
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ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов рассказал, что у резервиста из Березников, который выложил видео о якобы размещении мобилизованных на ночевку в чистом поле, сейчас все хорошо.Он отметил, что видео резервист опубликовал из-за эмоционального срыва."У него всё хорошо", — сказал Батмазов на заседании краевого правительства.Он добавил, что посетил учебный центр в поселке Елань, в который направлялись резервисты из Пермского края: все мобилизованные распределены по подразделениям, проживают в казармах и палаточном фонде, эти помещения отапливаются, также на территории есть баня.
https://ria.ru/20220922/feyk-1818644995.html
https://ria.ru/20220930/oproverzhenie-1820534495.html
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пермский край, пермь, частичная мобилизация в россии
Пермский край, Пермь, Частичная мобилизация в России
17:34 05.10.2022
 
В Перми рассказали о резервисте, выложившем видео о "ночевке" в поле

Пермские власти: у резервиста, выложившего видео о "ночевке" в поле, все хорошо

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов рассказал, что у резервиста из Березников, который выложил видео о якобы размещении мобилизованных на ночевку в чистом поле, сейчас все хорошо.
Он отметил, что видео резервист опубликовал из-за эмоционального срыва.
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"У него всё хорошо", — сказал Батмазов на заседании краевого правительства.
Он добавил, что посетил учебный центр в поселке Елань, в который направлялись резервисты из Пермского края: все мобилизованные распределены по подразделениям, проживают в казармах и палаточном фонде, эти помещения отапливаются, также на территории есть баня.
Мужчины, призванные на военную службу - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 11:29
Источник опроверг информацию о задержании пермского резервиста
 
Пермский крайПермьЧастичная мобилизация в России
 
 
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