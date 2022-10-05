Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованных нельзя обязать покупать экипировку, разъяснил "Объясняем.рф" - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821646564.html
Мобилизованных нельзя обязать покупать экипировку, разъяснил "Объясняем.рф"
Мобилизованных нельзя обязать покупать экипировку, разъяснил "Объясняем.рф" - РИА Новости, 05.10.2022
Мобилизованных нельзя обязать покупать экипировку, разъяснил "Объясняем.рф"
Россиян, подлежащих частичной мобилизации, нельзя обязывать покупать экипировку на свои деньги, эта задача лежит на Минобороны РФ, сообщили в среду на... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:50
2022-10-05T12:00
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
украина
россия
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821634123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50f63450d2b76585582abf06633a49de.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россиян, подлежащих частичной мобилизации, нельзя обязывать покупать экипировку на свои деньги, эта задача лежит на Минобороны РФ, сообщили в среду на правительственном портале "Объясняем.рф"."Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счет незаконно. Если вас заставляют купить что-либо из формы или экипировки, вы можете обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части", - говорится в публикации.При этом на портале отметили, что мобилизованный по своему желанию может взять с собой: средства личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, подшлемник (спортивную шапку), перчатки и другие предметы.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821636253.html
https://ria.ru/20221004/ekipirovka-1821531412.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821634123_465:0:3072:1955_1920x0_80_0_0_fab3de8e60ccc25ca9ee9829299c4eba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергей шойгу, владимир путин, украина, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
11:50 05.10.2022 (обновлено: 12:00 05.10.2022)
 
Мобилизованных нельзя обязать покупать экипировку, разъяснил "Объясняем.рф"

"Объясняем.рф": обязывать мобилизованных самим покупать экипировку незаконно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россиян, подлежащих частичной мобилизации, нельзя обязывать покупать экипировку на свои деньги, эта задача лежит на Минобороны РФ, сообщили в среду на правительственном портале "Объясняем.рф".
"Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счет незаконно. Если вас заставляют купить что-либо из формы или экипировки, вы можете обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части", - говорится в публикации.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:19
Мобилизованным будут оформлять карты "Мир"
При этом на портале отметили, что мобилизованный по своему желанию может взять с собой: средства личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, подшлемник (спортивную шапку), перчатки и другие предметы.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 18:49
В Карелии мобилизованных обеспечивают дополнительной экипировкой
 
БезопасностьСергей ШойгуВладимир ПутинУкраинаРоссияГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала