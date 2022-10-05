https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821646564.html
Мобилизованных нельзя обязать покупать экипировку, разъяснил "Объясняем.рф"
Мобилизованных нельзя обязать покупать экипировку, разъяснил "Объясняем.рф" - РИА Новости, 05.10.2022
Мобилизованных нельзя обязать покупать экипировку, разъяснил "Объясняем.рф"
Россиян, подлежащих частичной мобилизации, нельзя обязывать покупать экипировку на свои деньги, эта задача лежит на Минобороны РФ, сообщили в среду на... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:50
2022-10-05T11:50
2022-10-05T12:00
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
украина
россия
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821634123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50f63450d2b76585582abf06633a49de.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россиян, подлежащих частичной мобилизации, нельзя обязывать покупать экипировку на свои деньги, эта задача лежит на Минобороны РФ, сообщили в среду на правительственном портале "Объясняем.рф"."Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счет незаконно. Если вас заставляют купить что-либо из формы или экипировки, вы можете обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части", - говорится в публикации.При этом на портале отметили, что мобилизованный по своему желанию может взять с собой: средства личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, подшлемник (спортивную шапку), перчатки и другие предметы.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821636253.html
https://ria.ru/20221004/ekipirovka-1821531412.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821634123_465:0:3072:1955_1920x0_80_0_0_fab3de8e60ccc25ca9ee9829299c4eba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, владимир путин, украина, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
11:50 05.10.2022 (обновлено: 12:00 05.10.2022)
Мобилизованных нельзя обязать покупать экипировку, разъяснил "Объясняем.рф"
"Объясняем.рф": обязывать мобилизованных самим покупать экипировку незаконно
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Россиян, подлежащих частичной мобилизации, нельзя обязывать покупать экипировку на свои деньги, эта задача лежит на Минобороны РФ, сообщили в среду на правительственном портале "Объясняем.рф"
.
"Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счет незаконно. Если вас заставляют купить что-либо из формы или экипировки, вы можете обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части", - говорится в публикации.
При этом на портале отметили, что мобилизованный по своему желанию может взять с собой: средства личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, подшлемник (спортивную шапку), перчатки и другие предметы.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин
поручил Генпрокуратуре
"незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.