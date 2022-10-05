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Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821636764.html
Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин
Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин - РИА Новости, 05.10.2022
Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин
Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:20
2022-10-05T11:20
специальная военная операция на украине
общество
сергей собянин
москва
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту", - заявил Собянин.Ранее сообщалось, что мэр подписал указ о дополнительных мерах поддержки семьям мобилизованных москвичей."Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных... Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке", - написал Собянин.
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общество, сергей собянин, москва, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Собянин, Москва, Частичная мобилизация в России
11:20 05.10.2022
 
Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин

Собянин: Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту", - заявил Собянин.
Ранее сообщалось, что мэр подписал указ о дополнительных мерах поддержки семьям мобилизованных москвичей.
"Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных... Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке", - написал Собянин.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей СобянинМоскваЧастичная мобилизация в России
 
 
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