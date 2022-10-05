https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821636764.html
Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин
Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин - РИА Новости, 05.10.2022
Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин
Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:20
2022-10-05T11:20
2022-10-05T11:20
специальная военная операция на украине
общество
сергей собянин
москва
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту", - заявил Собянин.Ранее сообщалось, что мэр подписал указ о дополнительных мерах поддержки семьям мобилизованных москвичей."Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных... Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке", - написал Собянин.
https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821573607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, москва, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Собянин, Москва, Частичная мобилизация в России
Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин
Собянин: Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных