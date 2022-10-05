https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821636764.html

Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин

Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин - РИА Новости, 05.10.2022

Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, заявил Собянин

Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:20

2022-10-05T11:20

2022-10-05T11:20

специальная военная операция на украине

общество

сергей собянин

москва

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва взяла под особую защиту родственников мобилизованных, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту", - заявил Собянин.Ранее сообщалось, что мэр подписал указ о дополнительных мерах поддержки семьям мобилизованных москвичей."Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных... Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке", - написал Собянин.

https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821573607.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сергей собянин, москва, частичная мобилизация в россии