https://ria.ru/20221005/mks-1821806857.html

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС - РИА Новости, 05.10.2022

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из четырех... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:07

2022-10-05T19:07

2022-10-05T19:50

наука

космос - риа наука

анна кикина

коити ваката

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КАНАВЕРАЛ (США), 5 окт - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из четырех человек, в том числе россиянку Анну Кикину, НАСА ведет прямую трансляцию.Пуск ракеты-носителя состоялся в расчетные 12.00 по времени Восточного побережья США (19.00 мск). По технологии SpaceX первая ступень ракеты-носителя вскоре после старта совершит посадку на баржу в Атлантике для последующего использования. Корабль продолжит движение на орбиту, его автоматическая стыковка с МКС должна состояться через 29 часов после старта, ориентировочно в 16.57 (23.57 мск) в четверг."Полет проходит штатно..., подтверждаем отделение корабля (от ракеты-носителя - ред.)", - сообщила ведущая трансляции через 12 минут после запуска. Незадолго до этого первая ступень ракеты успешно вернулась, сев на площадку в океане.Crew Dragon доставит на орбиту дебютантов космических полетов Николь Манн, Джоша Кассаду и россиянку Анну Кикину, а также астронавта из Японии Коити Вакату, для которого это пятый полет в космос. Планируется, что экипаж будет оставаться на МКС около 150 дней и вернется на Землю в марте будущего года.Анна Кикина - первый российский космонавт, совершающий полет на принадлежащем компании SpaceX корабле Crew Dragon, это стало возможно в рамках достигнутого в июле между НАСА и "Роскосмосом" соглашения о перекрестных полетах.

https://ria.ru/20221005/nasa-1821598685.html

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космос - риа наука, анна кикина, коити ваката, флорида, сша, япония, роскосмос, spacex, dragon spacex, наса, международная космическая станция (мкс)