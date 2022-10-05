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Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС - РИА Новости, 05.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221005/mks-1821806857.html
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС - РИА Новости, 05.10.2022
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из четырех... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:07
2022-10-05T19:50
наука
космос - риа наука
анна кикина
коити ваката
флорида
сша
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КАНАВЕРАЛ (США), 5 окт - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из четырех человек, в том числе россиянку Анну Кикину, НАСА ведет прямую трансляцию.Пуск ракеты-носителя состоялся в расчетные 12.00 по времени Восточного побережья США (19.00 мск). По технологии SpaceX первая ступень ракеты-носителя вскоре после старта совершит посадку на баржу в Атлантике для последующего использования. Корабль продолжит движение на орбиту, его автоматическая стыковка с МКС должна состояться через 29 часов после старта, ориентировочно в 16.57 (23.57 мск) в четверг."Полет проходит штатно..., подтверждаем отделение корабля (от ракеты-носителя - ред.)", - сообщила ведущая трансляции через 12 минут после запуска. Незадолго до этого первая ступень ракеты успешно вернулась, сев на площадку в океане.Crew Dragon доставит на орбиту дебютантов космических полетов Николь Манн, Джоша Кассаду и россиянку Анну Кикину, а также астронавта из Японии Коити Вакату, для которого это пятый полет в космос. Планируется, что экипаж будет оставаться на МКС около 150 дней и вернется на Землю в марте будущего года.Анна Кикина - первый российский космонавт, совершающий полет на принадлежащем компании SpaceX корабле Crew Dragon, это стало возможно в рамках достигнутого в июле между НАСА и "Роскосмосом" соглашения о перекрестных полетах.
https://ria.ru/20221005/nasa-1821598685.html
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космос - риа наука, анна кикина, коити ваката, флорида, сша, япония, роскосмос, spacex, dragon spacex, наса, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Коити Ваката, Флорида, США, Япония, Роскосмос, SpaceX, Dragon SpaceX, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
19:07 05.10.2022 (обновлено: 19:50 05.10.2022)
 
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС

В НАСА сообщили, что корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС

© AFP 2022 / Jim WatsonСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде. 5 октября 2022
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде. 5 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Jim Watson
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде. 5 октября 2022
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КАНАВЕРАЛ (США), 5 окт - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из четырех человек, в том числе россиянку Анну Кикину, НАСА ведет прямую трансляцию.
Пуск ракеты-носителя состоялся в расчетные 12.00 по времени Восточного побережья США (19.00 мск). По технологии SpaceX первая ступень ракеты-носителя вскоре после старта совершит посадку на баржу в Атлантике для последующего использования. Корабль продолжит движение на орбиту, его автоматическая стыковка с МКС должна состояться через 29 часов после старта, ориентировочно в 16.57 (23.57 мск) в четверг.
"Полет проходит штатно..., подтверждаем отделение корабля (от ракеты-носителя - ред.)", - сообщила ведущая трансляции через 12 минут после запуска. Незадолго до этого первая ступень ракеты успешно вернулась, сев на площадку в океане.
Crew Dragon доставит на орбиту дебютантов космических полетов Николь Манн, Джоша Кассаду и россиянку Анну Кикину, а также астронавта из Японии Коити Вакату, для которого это пятый полет в космос. Планируется, что экипаж будет оставаться на МКС около 150 дней и вернется на Землю в марте будущего года.
Анна Кикина - первый российский космонавт, совершающий полет на принадлежащем компании SpaceX корабле Crew Dragon, это стало возможно в рамках достигнутого в июле между НАСА и "Роскосмосом" соглашения о перекрестных полетах.
Астронавт NASA Ник Хейг - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
07:21
Астронавт НАСА Хейг рассказал об опыте общения с российскими космонавтами
 
НаукаКосмос - РИА НаукаАнна КикинаКоити ВакатаФлоридаСШАЯпонияРоскосмосSpaceXDragon SpaceXНАСАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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