https://ria.ru/20221005/mks-1821597817.html

Американский астронавт рассказал до какого года можно использовать МКС

Американский астронавт рассказал до какого года можно использовать МКС - РИА Новости, 05.10.2022

Американский астронавт рассказал до какого года можно использовать МКС

Техническое состояние Международной космической станции (МКС) позволит ей продолжить работу до 2030 года, заявил в интервью РИА Новости астронавт НАСА Ник Хейг. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T07:05

2022-10-05T07:05

2022-10-05T07:05

ник хейг

юрий борисов (роскосмос)

россия

сша

наса

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Техническое состояние Международной космической станции (МКС) позволит ей продолжить работу до 2030 года, заявил в интервью РИА Новости астронавт НАСА Ник Хейг.Ранее НАСА приняло решение о продлении участия США в проекте МКС до 2030 года, аналогичную инициативу поддерживает Европейское космическое агентство (ЕКА). РФ пока утвердила использование МКС до 2024 года, но в сентябре новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой вероятностью будет использовать МКС до 2028 года, дальше сроки будут зависеть от состояния станции.Хейг сообщил, что в ближайшие недели на МКС будет продолжена установка новых солнечных антенн для усовершенствования системы электроснабжения станции. "Работа космической станции далека от завершения, и это замечательно", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220927/nasa-1819672743.html

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ник хейг, юрий борисов (роскосмос), россия, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), в мире, наука, технологии