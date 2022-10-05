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Американский астронавт рассказал до какого года можно использовать МКС - РИА Новости, 05.10.2022
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Американский астронавт рассказал до какого года можно использовать МКС
Американский астронавт рассказал до какого года можно использовать МКС - РИА Новости, 05.10.2022
Американский астронавт рассказал до какого года можно использовать МКС
Техническое состояние Международной космической станции (МКС) позволит ей продолжить работу до 2030 года, заявил в интервью РИА Новости астронавт НАСА Ник Хейг. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T07:05
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Техническое состояние Международной космической станции (МКС) позволит ей продолжить работу до 2030 года, заявил в интервью РИА Новости астронавт НАСА Ник Хейг.Ранее НАСА приняло решение о продлении участия США в проекте МКС до 2030 года, аналогичную инициативу поддерживает Европейское космическое агентство (ЕКА). РФ пока утвердила использование МКС до 2024 года, но в сентябре новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой вероятностью будет использовать МКС до 2028 года, дальше сроки будут зависеть от состояния станции.Хейг сообщил, что в ближайшие недели на МКС будет продолжена установка новых солнечных антенн для усовершенствования системы электроснабжения станции. "Работа космической станции далека от завершения, и это замечательно", - сказал собеседник агентства.
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ник хейг, юрий борисов (роскосмос), россия, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), в мире, наука, технологии
Ник Хейг, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, США, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), В мире, Наука, Технологии
07:05 05.10.2022
 
Американский астронавт рассказал до какого года можно использовать МКС

Американский астронавт: техническое состояние МКС позволяет использовать ее до 2030 года

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrovСолнечное затмение с борта МКС
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
Солнечное затмение с борта МКС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Техническое состояние Международной космической станции (МКС) позволит ей продолжить работу до 2030 года, заявил в интервью РИА Новости астронавт НАСА Ник Хейг.
"Совершенно точно. Космическая станция - потрясающее место, и мы постоянно совершенствуем ее и поддерживаем ее состояние. Она проработает до 2030 года, и мы привержены тому, чтобы безопасно использовать ее до 2030 года", - сказал астронавт.
Ранее НАСА приняло решение о продлении участия США в проекте МКС до 2030 года, аналогичную инициативу поддерживает Европейское космическое агентство (ЕКА). РФ пока утвердила использование МКС до 2024 года, но в сентябре новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой вероятностью будет использовать МКС до 2028 года, дальше сроки будут зависеть от состояния станции.
Хейг сообщил, что в ближайшие недели на МКС будет продолжена установка новых солнечных антенн для усовершенствования системы электроснабжения станции. "Работа космической станции далека от завершения, и это замечательно", - сказал собеседник агентства.
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Ник ХейгЮрий Борисов (Роскосмос)РоссияСШАНАСАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)В миреНаукаТехнологии
 
 
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