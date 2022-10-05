15:24 05.10.2022 (обновлено: 16:33 05.10.2022)
В бюджет 2023 года заложат господдержку АПК
Премьер Мишустин: в бюджет заложат господдержку АПК в объеме 340 миллиардов рублей
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022"
КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Власти РФ планируют заложить в бюджет-2023 господдержку АПК в объеме 340 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин
"Новый проект федерального бюджета уже внесен в Государственную думу. В нем на реализацию государственной программы мы предусмотрели более 340 миллиардов рублей на следующий год", - сказал премьер на агропромышленной выставке "Золотая осень".
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