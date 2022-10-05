https://ria.ru/20221005/mishustin-1821721408.html

В бюджет 2023 года заложат господдержку АПК

В бюджет 2023 года заложат господдержку АПК - РИА Новости, 05.10.2022

В бюджет 2023 года заложат господдержку АПК

Власти РФ планируют заложить в бюджет-2023 господдержку АПК в объеме 340 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:24

2022-10-05T15:24

2022-10-05T16:33

экономика

россия

михаил мишустин

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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Власти РФ планируют заложить в бюджет-2023 господдержку АПК в объеме 340 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин"Новый проект федерального бюджета уже внесен в Государственную думу. В нем на реализацию государственной программы мы предусмотрели более 340 миллиардов рублей на следующий год", - сказал премьер на агропромышленной выставке "Золотая осень".

https://ria.ru/20221004/zerno-1821389918.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин