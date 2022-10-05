https://ria.ru/20221005/mishustin-1821718362.html

Мишустин назвал результаты российского сельхозпроизводства сильными

Мишустин назвал результаты российского сельхозпроизводства сильными - РИА Новости, 05.10.2022

Мишустин назвал результаты российского сельхозпроизводства сильными

Российский АПК не первый год демонстрирует сильные результаты, производя большой объем продукции как для внутреннего потребления, так и на экспорт, заявил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:15

2022-10-05T15:15

2022-10-05T15:55

россия

экономика

михаил мишустин

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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Российский АПК не первый год демонстрирует сильные результаты, производя большой объем продукции как для внутреннего потребления, так и на экспорт, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на 14 Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022"."У нашего сельского хозяйства действительно сильные результаты. Уже третий год Россия является нетто-экспортером продовольствия. То есть мы продаем больше, чем ввозим", - сообщил Мишустин.По его словам, за восемь с лишним месяцев этого года объемы поставок за рубеж выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на шестнадцать процентов "в этих непростых условиях"."Мы по-прежнему входим в пятерку стран-лидеров по экспорту зерновых. И первые – по пшенице. Занимаем четвертое место в мире по производству мяса и пятое место среди экспортеров растительных масел", - напомнил премьер-министр.

https://ria.ru/20220927/pomosch-1819773501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, михаил мишустин