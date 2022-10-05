https://ria.ru/20221005/mishustin-1821718362.html
Мишустин назвал результаты российского сельхозпроизводства сильными
Мишустин назвал результаты российского сельхозпроизводства сильными - РИА Новости, 05.10.2022
Мишустин назвал результаты российского сельхозпроизводства сильными
Российский АПК не первый год демонстрирует сильные результаты, производя большой объем продукции как для внутреннего потребления, так и на экспорт, заявил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:15
2022-10-05T15:15
2022-10-05T15:55
россия
экономика
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819132059_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_ed2bbf5c64c1906d5541302882a93ede.jpg
КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Российский АПК не первый год демонстрирует сильные результаты, производя большой объем продукции как для внутреннего потребления, так и на экспорт, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на 14 Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022"."У нашего сельского хозяйства действительно сильные результаты. Уже третий год Россия является нетто-экспортером продовольствия. То есть мы продаем больше, чем ввозим", - сообщил Мишустин.По его словам, за восемь с лишним месяцев этого года объемы поставок за рубеж выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на шестнадцать процентов "в этих непростых условиях"."Мы по-прежнему входим в пятерку стран-лидеров по экспорту зерновых. И первые – по пшенице. Занимаем четвертое место в мире по производству мяса и пятое место среди экспортеров растительных масел", - напомнил премьер-министр.
https://ria.ru/20220927/pomosch-1819773501.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819132059_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_f05c0e0bfa64be1f4c514c106754eaa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
15:15 05.10.2022 (обновлено: 15:55 05.10.2022)
Мишустин назвал результаты российского сельхозпроизводства сильными
Премьер Мишустин назвал результаты российского сельхозпроизводства сильными
КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Российский АПК не первый год демонстрирует сильные результаты, производя большой объем продукции как для внутреннего потребления, так и на экспорт, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на 14 Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022".
"У нашего сельского хозяйства действительно сильные результаты. Уже третий год Россия является нетто-экспортером продовольствия. То есть мы продаем больше, чем ввозим", - сообщил Мишустин.
По его словам, за восемь с лишним месяцев этого года объемы поставок за рубеж выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на шестнадцать процентов "в этих непростых условиях".
"Мы по-прежнему входим в пятерку стран-лидеров по экспорту зерновых. И первые – по пшенице. Занимаем четвертое место в мире по производству мяса и пятое место среди экспортеров растительных масел", - напомнил премьер-министр.