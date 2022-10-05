https://ria.ru/20221005/milonov-1821771374.html
Милонов рассказал о работе в Донбассе
Милонов рассказал о работе в Донбассе - РИА Новости, 05.10.2022
Милонов рассказал о работе в Донбассе
Депутат от "Единой России" Виталий Милонов рассказал РИА Новости, что в Донбассе совмещает функции военного и депутата, доставляя туда продуктовые наборы. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:25
2022-10-05T17:25
2022-10-05T17:25
виталий милонов
донбасс
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Виталий Милонов рассказал РИА Новости, что в Донбассе совмещает функции военного и депутата, доставляя туда продуктовые наборы."Не слишком обычная служба. Часть обязанностей выполняю по военной составляющей, часть – по гуманитарной. По депутатской, будем так говорить. Люди видят, что я депутат, и без этого никак, …выполняю и депутатские обязанности. Сейчас приехал, и мне коллеги из Челябинска, губернатор попросил передать помощь с оказией. Привез продуктовые наборы ко Дню учителя", - сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821739165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий милонов, донбасс, госдума рф, единая россия
Виталий Милонов, Донбасс, Госдума РФ, Единая Россия
Милонов рассказал о работе в Донбассе
Милонов рассказал, что в Донбассе выполняет обязанности и военного, и депутата