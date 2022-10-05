https://ria.ru/20221005/milonov-1821771374.html

Милонов рассказал о работе в Донбассе

Милонов рассказал о работе в Донбассе - РИА Новости, 05.10.2022

Милонов рассказал о работе в Донбассе

Депутат от "Единой России" Виталий Милонов рассказал РИА Новости, что в Донбассе совмещает функции военного и депутата, доставляя туда продуктовые наборы. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:25

2022-10-05T17:25

2022-10-05T17:25

виталий милонов

донбасс

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Виталий Милонов рассказал РИА Новости, что в Донбассе совмещает функции военного и депутата, доставляя туда продуктовые наборы."Не слишком обычная служба. Часть обязанностей выполняю по военной составляющей, часть – по гуманитарной. По депутатской, будем так говорить. Люди видят, что я депутат, и без этого никак, …выполняю и депутатские обязанности. Сейчас приехал, и мне коллеги из Челябинска, губернатор попросил передать помощь с оказией. Привез продуктовые наборы ко Дню учителя", - сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821739165.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виталий милонов, донбасс, госдума рф, единая россия