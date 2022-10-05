https://ria.ru/20221005/mid-1821683968.html

Рябков обсудил с послом Италии международную обстановку

Рябков обсудил с послом Италии международную обстановку - РИА Новости, 05.10.2022

Рябков обсудил с послом Италии международную обстановку

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом Италии в России Джорджо Стараче по инициативе последнего, стороны обсудили отношения России и... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:30

2022-10-05T13:30

2022-10-05T13:30

сергей рябков

джорджо стараче

италия

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом Италии в России Джорджо Стараче по инициативе последнего, стороны обсудили отношения России и коллективного Запада и пути преодоления международной напряженности, сообщили в российском МИД."Пятого октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом Итальянской Республики в Российской Федерации Джорджо Стараче по его инициативе. Состоялось обсуждение текущей ситуации в отношениях России с коллективным Западом и путей преодоления высокой международной напряженности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

италия

россия

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сергей рябков, джорджо стараче, италия, россия