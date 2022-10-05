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Рябков обсудил с послом Италии международную обстановку - РИА Новости, 05.10.2022
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Рябков обсудил с послом Италии международную обстановку
Рябков обсудил с послом Италии международную обстановку - РИА Новости, 05.10.2022
Рябков обсудил с послом Италии международную обстановку
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом Италии в России Джорджо Стараче по инициативе последнего, стороны обсудили отношения России и... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:30
2022-10-05T13:30
сергей рябков
джорджо стараче
италия
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом Италии в России Джорджо Стараче по инициативе последнего, стороны обсудили отношения России и коллективного Запада и пути преодоления международной напряженности, сообщили в российском МИД."Пятого октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом Итальянской Республики в Российской Федерации Джорджо Стараче по его инициативе. Состоялось обсуждение текущей ситуации в отношениях России с коллективным Западом и путей преодоления высокой международной напряженности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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сергей рябков, джорджо стараче, италия, россия
Сергей Рябков, Джорджо Стараче, Италия, Россия
13:30 05.10.2022
 
Рябков обсудил с послом Италии международную обстановку

Замглавы МИД Рябков обсудил с послом Италии Стараче отношения России и Запада

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом Италии в России Джорджо Стараче по инициативе последнего, стороны обсудили отношения России и коллективного Запада и пути преодоления международной напряженности, сообщили в российском МИД.
"Пятого октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом Итальянской Республики в Российской Федерации Джорджо Стараче по его инициативе. Состоялось обсуждение текущей ситуации в отношениях России с коллективным Западом и путей преодоления высокой международной напряженности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Пора избавляться от иллюзий. Запад ведет войну на уничтожение России
 
Сергей РябковДжорджо СтарачеИталияРоссия
 
 
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