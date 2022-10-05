https://ria.ru/20221005/melnikov-1821787302.html

В Музее архитектуры открылась масштабная выставка Мельникова

В Музее архитектуры открылась масштабная выставка Мельникова - РИА Новости, 05.10.2022

В Музее архитектуры открылась масштабная выставка Мельникова

В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева открылась выставка Константина Мельникова, сообщает пресс-служба институции. Проект приурочен к 130-летию... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:00

2022-10-05T19:00

2022-10-05T19:00

культура

новости культуры

выставки

музеи

государственный музей архитектуры имени щусева

париж

ссср

милан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821787921_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_c7245bf80240592a8ae8d7917690a10b.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева открылась выставка Константина Мельникова, сообщает пресс-служба институции. Проект приурочен к 130-летию со дня рождения мастера."Для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов", — говорит Елизавета Лихачева, директор учреждения.В экспозиции более 200 объектов – графика, документы, живопись, личные вещи маэстро и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, который был сохранен сыном архитектора Виктором. А также мемориальные предметы, связанные с первым путешествием мастера в Париж для строительства знаменитого Павильона СССР 1925 года: фотоаппарат фирмы Kodak и медаль за участие в Международной выставке. Гости также увидят макеты нереализованных проектов маэстро. Их изготовили специально к выставке.Также кураторы открыли "малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора" при подготовке к выставке. "По единственной сохранившейся фотографии нам удалось реконструировать персональную экспозицию Мельникова на V Триеннале в Милане (1933), на которую он был приглашен в числе 12 мастеров мировой архитектуры, и узнать, чем она отличалась от первоначального замысла автора", — объясняет Анна Кистанова, главный хранитель Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.Выставка продлится до 23 января 2023 года.

https://ria.ru/20221001/vystavka-1819861809.html

париж

ссср

милан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музеи, государственный музей архитектуры имени щусева, париж, ссср, милан, константин мельников