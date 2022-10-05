В Музее архитектуры открылась масштабная выставка Мельникова
В Музее архитектуры открылась масштабная выставка "Мельников/Melnikoff"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДевушка у макета здания Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, представленный на выставке "Мельников/Melnikoff
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева открылась выставка Константина Мельникова, сообщает пресс-служба институции. Проект приурочен к 130-летию со дня рождения мастера.
"Для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов", — говорит Елизавета Лихачева, директор учреждения.
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Посетительница выставки "Мельников/Melnikoff"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк
Макет гаража на 1000 машин над мостами Сены в Париже, представленный на выставке "Мельников/Melnikoff"
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Макет гаража на 1000 машин над мостами Сены в Париже, представленный на выставке "Мельников/Melnikoff"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваЭкспозиция выставки "Мельников/Melnikoff"
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Экспозиция выставки "Мельников/Melnikoff"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
1 из 3
Посетительница выставки "Мельников/Melnikoff"
2 из 3
Макет гаража на 1000 машин над мостами Сены в Париже, представленный на выставке "Мельников/Melnikoff"
3 из 3
Экспозиция выставки "Мельников/Melnikoff"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
В экспозиции более 200 объектов – графика, документы, живопись, личные вещи маэстро и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, который был сохранен сыном архитектора Виктором. А также мемориальные предметы, связанные с первым путешествием мастера в Париж для строительства знаменитого Павильона СССР 1925 года: фотоаппарат фирмы Kodak и медаль за участие в Международной выставке.
Гости также увидят макеты нереализованных проектов маэстро. Их изготовили специально к выставке.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
На выставке "Мельников/Melnikoff"
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На выставке "Мельников/Melnikoff"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
Экспозиция "Мельников/Melnikoff"
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Экспозиция "Мельников/Melnikoff"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
Экспонат выставки "Мельников/Melnikoff"
3 из 3
Экспонат выставки "Мельников/Melnikoff"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
1 из 3
На выставке "Мельников/Melnikoff"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
2 из 3
Экспозиция "Мельников/Melnikoff"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
3 из 3
Экспонат выставки "Мельников/Melnikoff"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
Также кураторы открыли "малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора" при подготовке к выставке.
"По единственной сохранившейся фотографии нам удалось реконструировать персональную экспозицию Мельникова на V Триеннале в Милане (1933), на которую он был приглашен в числе 12 мастеров мировой архитектуры, и узнать, чем она отличалась от первоначального замысла автора", — объясняет Анна Кистанова, главный хранитель Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.
Выставка продлится до 23 января 2023 года.