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В Музее архитектуры открылась масштабная выставка Мельникова - РИА Новости, 05.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221005/melnikov-1821787302.html
В Музее архитектуры открылась масштабная выставка Мельникова
В Музее архитектуры открылась масштабная выставка Мельникова - РИА Новости, 05.10.2022
В Музее архитектуры открылась масштабная выставка Мельникова
В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева открылась выставка Константина Мельникова, сообщает пресс-служба институции. Проект приурочен к 130-летию... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:00
2022-10-05T19:00
культура
новости культуры
выставки
музеи
государственный музей архитектуры имени щусева
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева открылась выставка Константина Мельникова, сообщает пресс-служба институции. Проект приурочен к 130-летию со дня рождения мастера."Для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов", — говорит Елизавета Лихачева, директор учреждения.В экспозиции более 200 объектов – графика, документы, живопись, личные вещи маэстро и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, который был сохранен сыном архитектора Виктором. А также мемориальные предметы, связанные с первым путешествием мастера в Париж для строительства знаменитого Павильона СССР 1925 года: фотоаппарат фирмы Kodak и медаль за участие в Международной выставке. Гости также увидят макеты нереализованных проектов маэстро. Их изготовили специально к выставке.Также кураторы открыли "малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора" при подготовке к выставке. "По единственной сохранившейся фотографии нам удалось реконструировать персональную экспозицию Мельникова на V Триеннале в Милане (1933), на которую он был приглашен в числе 12 мастеров мировой архитектуры, и узнать, чем она отличалась от первоначального замысла автора", — объясняет Анна Кистанова, главный хранитель Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.Выставка продлится до 23 января 2023 года.
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новости культуры, выставки, музеи, государственный музей архитектуры имени щусева, париж, ссср, милан, константин мельников
Культура, Новости культуры, Выставки, Музеи, Государственный музей архитектуры имени Щусева, Париж, СССР, Милан, Константин Мельников
19:00 05.10.2022
 
В Музее архитектуры открылась масштабная выставка Мельникова

В Музее архитектуры открылась масштабная выставка "Мельников/Melnikoff"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДевушка у макета здания Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, представленный на выставке "Мельников/Melnikoff
Девушка у макета здания Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, представленный на выставке Мельников/Melnikoff - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева открылась выставка Константина Мельникова, сообщает пресс-служба институции. Проект приурочен к 130-летию со дня рождения мастера.
"Для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов", — говорит Елизавета Лихачева, директор учреждения.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посетительница выставки "Мельников/Melnikoff"

Выставка Мельников/Melnikoff
1 из 3

Посетительница выставки "Мельников/Melnikoff"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Макет гаража на 1000 машин над мостами Сены в Париже, представленный на выставке "Мельников/Melnikoff"

Макет гаража на 1000 машин над мостами Сены в Париже, представленный на выставке Мельников/Melnikoff
2 из 3

Макет гаража на 1000 машин над мостами Сены в Париже, представленный на выставке "Мельников/Melnikoff"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваЭкспозиция выставки "Мельников/Melnikoff"
Экспозиция выставки Мельников/Melnikoff
3 из 3
Экспозиция выставки "Мельников/Melnikoff"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
1 из 3

Посетительница выставки "Мельников/Melnikoff"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Макет гаража на 1000 машин над мостами Сены в Париже, представленный на выставке "Мельников/Melnikoff"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Экспозиция выставки "Мельников/Melnikoff"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
В экспозиции более 200 объектов – графика, документы, живопись, личные вещи маэстро и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, который был сохранен сыном архитектора Виктором. А также мемориальные предметы, связанные с первым путешествием мастера в Париж для строительства знаменитого Павильона СССР 1925 года: фотоаппарат фирмы Kodak и медаль за участие в Международной выставке.
Гости также увидят макеты нереализованных проектов маэстро. Их изготовили специально к выставке.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

На выставке "Мельников/Melnikoff"

Экспозиция выставки Мельников/Melnikoff
1 из 3

На выставке "Мельников/Melnikoff"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

Экспозиция "Мельников/Melnikoff"

Экспозиция выставки Мельников/Melnikoff
2 из 3

Экспозиция "Мельников/Melnikoff"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

Экспонат выставки "Мельников/Melnikoff"

Экспозиция выставки Мельников/Melnikoff
3 из 3

Экспонат выставки "Мельников/Melnikoff"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
1 из 3

На выставке "Мельников/Melnikoff"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
2 из 3

Экспозиция "Мельников/Melnikoff"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
3 из 3

Экспонат выставки "Мельников/Melnikoff"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
Также кураторы открыли "малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора" при подготовке к выставке.
"По единственной сохранившейся фотографии нам удалось реконструировать персональную экспозицию Мельникова на V Триеннале в Милане (1933), на которую он был приглашен в числе 12 мастеров мировой архитектуры, и узнать, чем она отличалась от первоначального замысла автора", — объясняет Анна Кистанова, главный хранитель Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.
Выставка продлится до 23 января 2023 года.
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