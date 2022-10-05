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Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2022
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Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя
Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2022
Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя
Российские военнослужащие поздравили учителей мелитопольских школ с профессиональным праздником - Днем учителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:54
2022-10-05T12:54
владимир путин
россия
запорожская область
мелитополь
молодая гвардия единой россии
учитель года 2022
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие поздравили учителей мелитопольских школ с профессиональным праздником - Днем учителя, передает корреспондент РИА Новости.Военные вместе с волонтерами "Молодой гвардии Единой России" вручили педагогам цветы и выразили слова благодарности."Учителей в Запорожской области хочется поддержать особенно. Недавно школы здесь перешли на российские стандарты образования и хочется их поддержать на этом пути. Мы хотим сказать им большое спасибо, и что они могут чувствовать себя в полной безопасности, а мы для этого сделаем все возможное", - сказал РИА Новости российский офицер с позывным "Иван".Школы в Запорожской области и другие образовательные учреждения работают в штатном режиме по принятой российской программе. Многие учителя уже прошли курсы переподготовки в Крыму и в других регионах РФ, в область продолжается поставка учебной и методической литературы для учителей.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821637158.html
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россия
запорожская область
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владимир путин, россия, запорожская область, мелитополь, молодая гвардия единой россии, учитель года 2022, общество
Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Молодая гвардия Единой России, Учитель года 2022, Общество
12:54 05.10.2022
 
Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя

Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя и вручили им цветы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости
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Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие поздравили учителей мелитопольских школ с профессиональным праздником - Днем учителя, передает корреспондент РИА Новости.
Военные вместе с волонтерами "Молодой гвардии Единой России" вручили педагогам цветы и выразили слова благодарности.
Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:23
Садовничий рассказал, каким должен быть современный учитель
"Учителей в Запорожской области хочется поддержать особенно. Недавно школы здесь перешли на российские стандарты образования и хочется их поддержать на этом пути. Мы хотим сказать им большое спасибо, и что они могут чувствовать себя в полной безопасности, а мы для этого сделаем все возможное", - сказал РИА Новости российский офицер с позывным "Иван".
Школы в Запорожской области и другие образовательные учреждения работают в штатном режиме по принятой российской программе. Многие учителя уже прошли курсы переподготовки в Крыму и в других регионах РФ, в область продолжается поставка учебной и методической литературы для учителей.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
01:09
Всемирный день учителя
 
Владимир ПутинРоссияЗапорожская областьМелитопольМолодая гвардия Единой РоссииУчитель года 2022Общество
 
 
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