https://ria.ru/20221005/melitopol-1821672555.html

Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя

Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2022

Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя

Российские военнослужащие поздравили учителей мелитопольских школ с профессиональным праздником - Днем учителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:54

2022-10-05T12:54

2022-10-05T12:54

владимир путин

россия

запорожская область

мелитополь

молодая гвардия единой россии

учитель года 2022

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие поздравили учителей мелитопольских школ с профессиональным праздником - Днем учителя, передает корреспондент РИА Новости.Военные вместе с волонтерами "Молодой гвардии Единой России" вручили педагогам цветы и выразили слова благодарности."Учителей в Запорожской области хочется поддержать особенно. Недавно школы здесь перешли на российские стандарты образования и хочется их поддержать на этом пути. Мы хотим сказать им большое спасибо, и что они могут чувствовать себя в полной безопасности, а мы для этого сделаем все возможное", - сказал РИА Новости российский офицер с позывным "Иван".Школы в Запорожской области и другие образовательные учреждения работают в штатном режиме по принятой российской программе. Многие учителя уже прошли курсы переподготовки в Крыму и в других регионах РФ, в область продолжается поставка учебной и методической литературы для учителей.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.

https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821637158.html

https://ria.ru/20221005/uchitel-1821138042.html

россия

запорожская область

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, запорожская область, мелитополь, молодая гвардия единой россии, учитель года 2022, общество