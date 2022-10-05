https://ria.ru/20221005/melitopol-1821672555.html
Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя
Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2022
Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя
Российские военнослужащие поздравили учителей мелитопольских школ с профессиональным праздником - Днем учителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:54
2022-10-05T12:54
2022-10-05T12:54
владимир путин
россия
запорожская область
мелитополь
молодая гвардия единой россии
учитель года 2022
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие поздравили учителей мелитопольских школ с профессиональным праздником - Днем учителя, передает корреспондент РИА Новости.Военные вместе с волонтерами "Молодой гвардии Единой России" вручили педагогам цветы и выразили слова благодарности."Учителей в Запорожской области хочется поддержать особенно. Недавно школы здесь перешли на российские стандарты образования и хочется их поддержать на этом пути. Мы хотим сказать им большое спасибо, и что они могут чувствовать себя в полной безопасности, а мы для этого сделаем все возможное", - сказал РИА Новости российский офицер с позывным "Иван".Школы в Запорожской области и другие образовательные учреждения работают в штатном режиме по принятой российской программе. Многие учителя уже прошли курсы переподготовки в Крыму и в других регионах РФ, в область продолжается поставка учебной и методической литературы для учителей.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821637158.html
https://ria.ru/20221005/uchitel-1821138042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, запорожская область, мелитополь, молодая гвардия единой россии, учитель года 2022, общество
Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Молодая гвардия Единой России, Учитель года 2022, Общество
Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя
Российские военные поздравили педагогов Мелитополя с Днем учителя и вручили им цветы