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В МИД прокомментировали "план Маска" по Украине - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В МИД прокомментировали "план Маска" по Украине
В МИД прокомментировали "план Маска" по Украине - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД прокомментировали "план Маска" по Украине
План американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию на Украине — часть общественной дискуссии на Западе, там стали задавать вопросы о происходящем,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:31
2022-10-05T12:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
илон маск
в мире
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. План американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию на Украине — часть общественной дискуссии на Западе, там стали задавать вопросы о происходящем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Она подчеркнула, что есть разные люди, политики, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, деятели культуры, артисты, у них есть свои мнения, цели и задачи.Как написал в понедельник Маск, он сомневается, что Украина может победить в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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украина, россия, илон маск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Илон Маск, В мире
08:31 05.10.2022 (обновлено: 12:00 05.10.2022)
 
В МИД прокомментировали "план Маска" по Украине

Захарова: Запад начал интересоваться ролью США в ситуации на Украине

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. План американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию на Украине — часть общественной дискуссии на Западе, там стали задавать вопросы о происходящем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она подчеркнула, что есть разные люди, политики, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, деятели культуры, артисты, у них есть свои мнения, цели и задачи.

"Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом, и наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?" — добавила представитель МИД.

Как написал в понедельник Маск, он сомневается, что Украина может победить в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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