https://ria.ru/20221005/mask-1821603869.html

В МИД прокомментировали "план Маска" по Украине

В МИД прокомментировали "план Маска" по Украине - РИА Новости, 05.10.2022

В МИД прокомментировали "план Маска" по Украине

План американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию на Украине — часть общественной дискуссии на Западе, там стали задавать вопросы о происходящем,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:31

2022-10-05T08:31

2022-10-05T12:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

илон маск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. План американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию на Украине — часть общественной дискуссии на Западе, там стали задавать вопросы о происходящем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Она подчеркнула, что есть разные люди, политики, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, деятели культуры, артисты, у них есть свои мнения, цели и задачи.Как написал в понедельник Маск, он сомневается, что Украина может победить в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

https://ria.ru/20221004/mask-1821556231.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, илон маск, в мире