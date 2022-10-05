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Аэропорт Мариуполя планируют восстановить до конца 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/mariupol-1821725369.html
Аэропорт Мариуполя планируют восстановить до конца 2023 года
Аэропорт Мариуполя планируют восстановить до конца 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022
Аэропорт Мариуполя планируют восстановить до конца 2023 года
Аэропорт в Мариуполе планируется восстановить до конца 2023 года, он будет гражданского и военного назначения, сообщил в интервью РИА Новости премьер-министр... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:31
2022-10-05T16:17
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Аэропорт в Мариуполе планируется восстановить до конца 2023 года, он будет гражданского и военного назначения, сообщил в интервью РИА Новости премьер-министр ДНР Виталий Хоценко."До конца 23-го года будет реконструирован аэропорт города Мариуполя, причем он будет как военный, так как гражданский, двойного базирования. Такую задачу вице-премьер (РФ Марат Хуснуллин – ред.) поставил перед строителями, перед нами... будем реализовывать", - сказал Хоценко.
https://ria.ru/20220927/mariupol-1819789807.html
мариуполь
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Премьер-министр ДНР о сроках реконструкции аэропорта в Мариуполе
Аэропорт Мариуполя восстановят до конца 2023 года – он будет как гражданским, так и военным, рассказал РИА Новости премьер ДНР Хоценко. Разрушенный в ходе боевых действий терминал, по его словам, могут снести и построить новый, а взлетные полосы будут модернизированы.
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мариуполь, донецкая народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Общество
15:31 05.10.2022 (обновлено: 16:17 05.10.2022)
 
Аэропорт Мариуполя планируют восстановить до конца 2023 года

Премьер ДНР Хоценко: аэропорт Мариуполя восстановят до конца 2023 года

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Аэропорт в Мариуполе планируется восстановить до конца 2023 года, он будет гражданского и военного назначения, сообщил в интервью РИА Новости премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
"До конца 23-го года будет реконструирован аэропорт города Мариуполя, причем он будет как военный, так как гражданский, двойного базирования. Такую задачу вице-премьер (РФ Марат Хуснуллин – ред.) поставил перед строителями, перед нами... будем реализовывать", - сказал Хоценко.
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