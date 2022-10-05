https://ria.ru/20221005/mariupol-1821725369.html

Аэропорт Мариуполя планируют восстановить до конца 2023 года

Аэропорт Мариуполя планируют восстановить до конца 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022

Аэропорт Мариуполя планируют восстановить до конца 2023 года

Аэропорт в Мариуполе планируется восстановить до конца 2023 года, он будет гражданского и военного назначения, сообщил в интервью РИА Новости премьер-министр... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:31

2022-10-05T15:31

2022-10-05T16:17

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

общество

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Аэропорт в Мариуполе планируется восстановить до конца 2023 года, он будет гражданского и военного назначения, сообщил в интервью РИА Новости премьер-министр ДНР Виталий Хоценко."До конца 23-го года будет реконструирован аэропорт города Мариуполя, причем он будет как военный, так как гражданский, двойного базирования. Такую задачу вице-премьер (РФ Марат Хуснуллин – ред.) поставил перед строителями, перед нами... будем реализовывать", - сказал Хоценко.

https://ria.ru/20220927/mariupol-1819789807.html

мариуполь

донецкая народная республика

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Премьер-министр ДНР о сроках реконструкции аэропорта в Мариуполе Аэропорт Мариуполя восстановят до конца 2023 года – он будет как гражданским, так и военным, рассказал РИА Новости премьер ДНР Хоценко. Разрушенный в ходе боевых действий терминал, по его словам, могут снести и построить новый, а взлетные полосы будут модернизированы. 2022-10-05T15:31 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мариуполь, донецкая народная республика, общество