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Бастрыкин посетил филармонию в Мариуполе - РИА Новости, 05.10.2022
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Бастрыкин посетил филармонию в Мариуполе
Бастрыкин посетил филармонию в Мариуполе - РИА Новости, 05.10.2022
Бастрыкин посетил филармонию в Мариуполе
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе визита в Мариуполь посетил местную филармонию, где в будущем могут проводиться судебные процессы по преступлениям... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:46
2022-10-05T13:46
александр бастрыкин
россия
мариуполь
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе визита в Мариуполь посетил местную филармонию, где в будущем могут проводиться судебные процессы по преступлениям киевского режима, сообщила пресс-служба ведомства в среду."В ходе поездки глава ведомства посетил здание филармонии Мариуполя, где осмотрел помещения, потенциально позволяющие проводить значимые судебные процессы по уголовным делам о преступлениях киевского режима", - сказали в СК РФ.Кроме того, в Мариуполе глава СК РФ провел оперативное совещание. В нем приняли участие первый заместитель председателя Эдуард Кабурнеев, руководитель ГВСУ Константин Корпусов, и.о. руководителя Главного управления криминалистики Анатолий Сазонов, а также замдиректора Судебно-экспертного центра СК РФ Михаил Игнашкин и руководитель управления воспитательной работы Сергей Петров.В ходе заседания глава СК РФ подчеркнул, что основная задача для ведомства – сбор и фиксация неопровержимых доказательств "с целью исключения фактов безнаказанности украинского режима".Бастрыкин подчеркнул, что в период формирования в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях следственных органов России нужно продолжить выстраивание комплексного взаимодействия с правоохранительными и другими заинтересованными структурами регионов.Российские следователи расследуют свыше 1,5 тысячи уголовных дел по зверствам киевского режима в Донбассе. В среду СК РФ объявил, что уже завершил и направил в прокуратуры ЛНР и ДНР более 100 уголовных дел, из которых 74 - по фактам убийств мирных жителей и 27 - по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221002/mariupol-1820956779.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/dnr-1820600998.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
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александр бастрыкин, россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), общество
Александр Бастрыкин, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
13:46 05.10.2022
 
Бастрыкин посетил филармонию в Мариуполе

Глава СК Бастрыкин посетил филармонию в Мариуполе, где может пройти трибунал

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе визита в Мариуполь посетил местную филармонию, где в будущем могут проводиться судебные процессы по преступлениям киевского режима, сообщила пресс-служба ведомства в среду.
"В ходе поездки глава ведомства посетил здание филармонии Мариуполя, где осмотрел помещения, потенциально позволяющие проводить значимые судебные процессы по уголовным делам о преступлениях киевского режима", - сказали в СК РФ.
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Кроме того, в Мариуполе глава СК РФ провел оперативное совещание. В нем приняли участие первый заместитель председателя Эдуард Кабурнеев, руководитель ГВСУ Константин Корпусов, и.о. руководителя Главного управления криминалистики Анатолий Сазонов, а также замдиректора Судебно-экспертного центра СК РФ Михаил Игнашкин и руководитель управления воспитательной работы Сергей Петров.
В ходе заседания глава СК РФ подчеркнул, что основная задача для ведомства – сбор и фиксация неопровержимых доказательств "с целью исключения фактов безнаказанности украинского режима".
Бастрыкин подчеркнул, что в период формирования в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях следственных органов России нужно продолжить выстраивание комплексного взаимодействия с правоохранительными и другими заинтересованными структурами регионов.
Российские следователи расследуют свыше 1,5 тысячи уголовных дел по зверствам киевского режима в Донбассе. В среду СК РФ объявил, что уже завершил и направил в прокуратуры ЛНР и ДНР более 100 уголовных дел, из которых 74 - по фактам убийств мирных жителей и 27 - по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.
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Александр БастрыкинРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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