https://ria.ru/20221005/mariupol-1821687561.html

Бастрыкин посетил филармонию в Мариуполе

Бастрыкин посетил филармонию в Мариуполе - РИА Новости, 05.10.2022

Бастрыкин посетил филармонию в Мариуполе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе визита в Мариуполь посетил местную филармонию, где в будущем могут проводиться судебные процессы по преступлениям... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:46

2022-10-05T13:46

2022-10-05T13:46

александр бастрыкин

россия

мариуполь

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе визита в Мариуполь посетил местную филармонию, где в будущем могут проводиться судебные процессы по преступлениям киевского режима, сообщила пресс-служба ведомства в среду."В ходе поездки глава ведомства посетил здание филармонии Мариуполя, где осмотрел помещения, потенциально позволяющие проводить значимые судебные процессы по уголовным делам о преступлениях киевского режима", - сказали в СК РФ.Кроме того, в Мариуполе глава СК РФ провел оперативное совещание. В нем приняли участие первый заместитель председателя Эдуард Кабурнеев, руководитель ГВСУ Константин Корпусов, и.о. руководителя Главного управления криминалистики Анатолий Сазонов, а также замдиректора Судебно-экспертного центра СК РФ Михаил Игнашкин и руководитель управления воспитательной работы Сергей Петров.В ходе заседания глава СК РФ подчеркнул, что основная задача для ведомства – сбор и фиксация неопровержимых доказательств "с целью исключения фактов безнаказанности украинского режима".Бастрыкин подчеркнул, что в период формирования в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях следственных органов России нужно продолжить выстраивание комплексного взаимодействия с правоохранительными и другими заинтересованными структурами регионов.Российские следователи расследуют свыше 1,5 тысячи уголовных дел по зверствам киевского режима в Донбассе. В среду СК РФ объявил, что уже завершил и направил в прокуратуры ЛНР и ДНР более 100 уголовных дел, из которых 74 - по фактам убийств мирных жителей и 27 - по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221002/mariupol-1820956779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/dnr-1820600998.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр бастрыкин, россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), общество