Бастрыкин посетил филармонию в Мариуполе
Глава СК Бастрыкин посетил филармонию в Мариуполе, где может пройти трибунал
Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе визита в Мариуполь посетил местную филармонию, где в будущем могут проводиться судебные процессы по преступлениям киевского режима, сообщила пресс-служба ведомства в среду.
"В ходе поездки глава ведомства посетил здание филармонии Мариуполя, где осмотрел помещения, потенциально позволяющие проводить значимые судебные процессы по уголовным делам о преступлениях киевского режима", - сказали в СК РФ.
Кроме того, в Мариуполе глава СК РФ провел оперативное совещание. В нем приняли участие первый заместитель председателя Эдуард Кабурнеев, руководитель ГВСУ Константин Корпусов, и.о. руководителя Главного управления криминалистики Анатолий Сазонов, а также замдиректора Судебно-экспертного центра СК РФ Михаил Игнашкин и руководитель управления воспитательной работы Сергей Петров.
В ходе заседания глава СК РФ подчеркнул, что основная задача для ведомства – сбор и фиксация неопровержимых доказательств "с целью исключения фактов безнаказанности украинского режима".
Бастрыкин подчеркнул, что в период формирования в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях следственных органов России нужно продолжить выстраивание комплексного взаимодействия с правоохранительными и другими заинтересованными структурами регионов.
Российские следователи расследуют свыше 1,5 тысячи уголовных дел по зверствам киевского режима в Донбассе. В среду СК РФ объявил, что уже завершил и направил в прокуратуры ЛНР и ДНР более 100 уголовных дел, из которых 74 - по фактам убийств мирных жителей и 27 - по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.