https://ria.ru/20221005/makulatura-1821794581.html

Жители МО стали сдавать больше макулатуры

Жители МО стали сдавать больше макулатуры - РИА Новости, 05.10.2022

Жители МО стали сдавать больше макулатуры

Количество сдаваемой на переработку макулатуры в Московской области выросло на 20% с началом учебного года, рассказали в пресс-службе комплекса по переработке... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:26

2022-10-05T18:26

2022-10-05T18:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Количество сдаваемой на переработку макулатуры в Московской области выросло на 20% с началом учебного года, рассказали в пресс-службе комплекса по переработке отходов "РТ-Инвест". Об этом сообщил телеканал "360".В сентябре комплекс принял на 17% больше картона и на 6% больше газет и журналов. Также количество сдаваемого в переработку стекла выросло на 15%, а жестяных банок – на 20%.А за лето 2022 года было отсортировано 600 тысяч тонн вторсырья. За это время отсортировали 230 тонн отходов в Сергиевом Посаде, по 115 тысяч тонн в Коломне и Кашире и 140 тысяч в Можайске.Отмечается, что с тех пор, как комплексы по переработке открылись, было отсортировано 33 тысячи тонн металла, 36 тысяч тонн макулатуры, 56 тысяч тонн стекла и 108 тысяч тонн пластика. Еще одно предприятие по переработке полимеров в скором времени планируют запустить в Кашире, где будут выпускать ПЭТ-гранулы. Предприятие создаст 300 новых рабочих мест.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)