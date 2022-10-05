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Жители МО стали сдавать больше макулатуры - РИА Новости, 05.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221005/makulatura-1821794581.html
Жители МО стали сдавать больше макулатуры
Жители МО стали сдавать больше макулатуры - РИА Новости, 05.10.2022
Жители МО стали сдавать больше макулатуры
Количество сдаваемой на переработку макулатуры в Московской области выросло на 20% с началом учебного года, рассказали в пресс-службе комплекса по переработке... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:26
2022-10-05T18:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Количество сдаваемой на переработку макулатуры в Московской области выросло на 20% с началом учебного года, рассказали в пресс-службе комплекса по переработке отходов "РТ-Инвест". Об этом сообщил телеканал "360".В сентябре комплекс принял на 17% больше картона и на 6% больше газет и журналов. Также количество сдаваемого в переработку стекла выросло на 15%, а жестяных банок – на 20%.А за лето 2022 года было отсортировано 600 тысяч тонн вторсырья. За это время отсортировали 230 тонн отходов в Сергиевом Посаде, по 115 тысяч тонн в Коломне и Кашире и 140 тысяч в Можайске.Отмечается, что с тех пор, как комплексы по переработке открылись, было отсортировано 33 тысячи тонн металла, 36 тысяч тонн макулатуры, 56 тысяч тонн стекла и 108 тысяч тонн пластика. Еще одно предприятие по переработке полимеров в скором времени планируют запустить в Кашире, где будут выпускать ПЭТ-гранулы. Предприятие создаст 300 новых рабочих мест.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
18:26 05.10.2022
 

Жители МО стали сдавать больше макулатуры

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина несет картонные коробки
Мужчина несет картонные коробки - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Количество сдаваемой на переработку макулатуры в Московской области выросло на 20% с началом учебного года, рассказали в пресс-службе комплекса по переработке отходов "РТ-Инвест". Об этом сообщил телеканал "360".
В сентябре комплекс принял на 17% больше картона и на 6% больше газет и журналов. Также количество сдаваемого в переработку стекла выросло на 15%, а жестяных банок – на 20%.
А за лето 2022 года было отсортировано 600 тысяч тонн вторсырья. За это время отсортировали 230 тонн отходов в Сергиевом Посаде, по 115 тысяч тонн в Коломне и Кашире и 140 тысяч в Можайске.
Отмечается, что с тех пор, как комплексы по переработке открылись, было отсортировано 33 тысячи тонн металла, 36 тысяч тонн макулатуры, 56 тысяч тонн стекла и 108 тысяч тонн пластика. Еще одно предприятие по переработке полимеров в скором времени планируют запустить в Кашире, где будут выпускать ПЭТ-гранулы. Предприятие создаст 300 новых рабочих мест.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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