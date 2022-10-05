https://ria.ru/20221005/lyle-1821795876.html

Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве

Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 05.10.2022

Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве

Присяжные в Майами признали актера Пабло Лайла виновным в совершении непредумышленного убийства, пишет Deadline. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:31

2022-10-05T19:31

2022-10-05T19:31

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Присяжные в Майами признали актера Пабло Лайла виновным в совершении непредумышленного убийства, пишет Deadline. Ему может грозить до 15 лет заключения.Трагедия произошла в марте 2019 года. На дороге завязалась перепалка. Лайл был пассажиром, за рулем сидел его шурин, и он подрезал другую машину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По данным Deadline, на кадрах видно, как Хуан Рикардо Эрнандес выходит из своего авто, подбегает к подрезавшему его автомобилю и бьет по водительскому стеклу.Лайл вышел из машины и толкнул 63-летнего Эрнандеса. Впоследствии тот скончался от полученных травм. Пабло утверждал, что защищал себя и свою семью — в машине были его дети.С 2019 года актер находится под домашним арестом.Лайл известен по работе в мексиканских теленовеллах "Мое очаровательное проклятье" и "La sombra del pasado" ("Тень прошлого") и другим проектам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, происшествия, майами