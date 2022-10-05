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Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 05.10.2022
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Культура
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Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве
Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 05.10.2022
Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве
Присяжные в Майами признали актера Пабло Лайла виновным в совершении непредумышленного убийства, пишет Deadline. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:31
2022-10-05T19:31
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Присяжные в Майами признали актера Пабло Лайла виновным в совершении непредумышленного убийства, пишет Deadline. Ему может грозить до 15 лет заключения.Трагедия произошла в марте 2019 года. На дороге завязалась перепалка. Лайл был пассажиром, за рулем сидел его шурин, и он подрезал другую машину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По данным Deadline, на кадрах видно, как Хуан Рикардо Эрнандес выходит из своего авто, подбегает к подрезавшему его автомобилю и бьет по водительскому стеклу.Лайл вышел из машины и толкнул 63-летнего Эрнандеса. Впоследствии тот скончался от полученных травм. Пабло утверждал, что защищал себя и свою семью — в машине были его дети.С 2019 года актер находится под домашним арестом.Лайл известен по работе в мексиканских теленовеллах "Мое очаровательное проклятье" и "La sombra del pasado" ("Тень прошлого") и другим проектам.
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новости культуры, знаменитости, происшествия, майами
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Происшествия, Майами
19:31 05.10.2022
 
Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве

Актера Пабло Лайла признали виновным в непредумышленном убийстве

© AP Photo / Miami Herald / Carl JusteМексиканский актер Пабло Лайл в суде города Майами, США
Мексиканский актер Пабло Лайл в суде города Майами, США - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Miami Herald / Carl Juste
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Присяжные в Майами признали актера Пабло Лайла виновным в совершении непредумышленного убийства, пишет Deadline.
Ему может грозить до 15 лет заключения.
Трагедия произошла в марте 2019 года. На дороге завязалась перепалка. Лайл был пассажиром, за рулем сидел его шурин, и он подрезал другую машину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
По данным Deadline, на кадрах видно, как Хуан Рикардо Эрнандес выходит из своего авто, подбегает к подрезавшему его автомобилю и бьет по водительскому стеклу.
Лайл вышел из машины и толкнул 63-летнего Эрнандеса. Впоследствии тот скончался от полученных травм.
Пабло утверждал, что защищал себя и свою семью — в машине были его дети.
С 2019 года актер находится под домашним арестом.
Лайл известен по работе в мексиканских теленовеллах "Мое очаровательное проклятье" и "La sombra del pasado" ("Тень прошлого") и другим проектам.
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