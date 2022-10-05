https://ria.ru/20221005/lyle-1821795876.html
Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве
Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 05.10.2022
Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве
Присяжные в Майами признали актера Пабло Лайла виновным в совершении непредумышленного убийства, пишет Deadline. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:31
2022-10-05T19:31
2022-10-05T19:31
культура
новости культуры
знаменитости
происшествия
майами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821794779_0:138:2400:1488_1920x0_80_0_0_8b693e00984bb31cedc506dde4b7ba72.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Присяжные в Майами признали актера Пабло Лайла виновным в совершении непредумышленного убийства, пишет Deadline. Ему может грозить до 15 лет заключения.Трагедия произошла в марте 2019 года. На дороге завязалась перепалка. Лайл был пассажиром, за рулем сидел его шурин, и он подрезал другую машину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По данным Deadline, на кадрах видно, как Хуан Рикардо Эрнандес выходит из своего авто, подбегает к подрезавшему его автомобилю и бьет по водительскому стеклу.Лайл вышел из машины и толкнул 63-летнего Эрнандеса. Впоследствии тот скончался от полученных травм. Пабло утверждал, что защищал себя и свою семью — в машине были его дети.С 2019 года актер находится под домашним арестом.Лайл известен по работе в мексиканских теленовеллах "Мое очаровательное проклятье" и "La sombra del pasado" ("Тень прошлого") и другим проектам.
https://ria.ru/20221005/boldwin-1821790762.html
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821794779_117:0:2285:1626_1920x0_80_0_0_7e5f43667d2b8d94d524e69654896ef0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, происшествия, майами
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Происшествия, Майами
Телезвезду признали виновным в непредумышленном убийстве
Актера Пабло Лайла признали виновным в непредумышленном убийстве
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Присяжные в Майами признали актера Пабло Лайла виновным в совершении непредумышленного убийства, пишет
Deadline.
Ему может грозить до 15 лет заключения.
Трагедия произошла в марте 2019 года. На дороге завязалась перепалка. Лайл был пассажиром, за рулем сидел его шурин, и он подрезал другую машину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
По данным Deadline, на кадрах видно, как Хуан Рикардо Эрнандес выходит из своего авто, подбегает к подрезавшему его автомобилю и бьет по водительскому стеклу.
Лайл вышел из машины и толкнул 63-летнего Эрнандеса. Впоследствии тот скончался от полученных травм.
Пабло утверждал, что защищал себя и свою семью — в машине были его дети.
С 2019 года актер находится под домашним арестом.
Лайл известен по работе в мексиканских теленовеллах "Мое очаровательное проклятье" и "La sombra del pasado" ("Тень прошлого") и другим проектам.