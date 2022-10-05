Ливан передал США ответ на предложение о морской границе с Израилем
Ливан передал США ответ на предложение о делимитации морской границы с Израилем
© AP PhotoЛиванские военные
© AP Photo
Ливанские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ливан передал США ответ на предложение о делимитации морской границы с Израилем, заявил вице-спикер ливанского парламента Элиас Бусааб.
Ранее он заявил, что ливанские власти передадут США до вторник ответ на предложение о морской границе с Израилем. Источник сообщил РИА Новости, что вопрос экспорта газа не является приоритетным для Ливана на данном этапе в связи с демаркацией границ с Израилем, однако варианты уже прорабатываются.
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"Американский посол советовала нам ускориться с ответом, который у нее сейчас есть", - сказал Бусааб ливанскому телеканалу LBCI.
Вице-спикер парламента Ливана ожидает, что соглашение о демаркации границы с Израилем будет через 15 дней.
На прошлой неделе президент Ливана Мишель Аун получил от посла США в Бейруте Дороти Шей полученный через американского посредника официальный ответ властей Израиля по поводу ливанских предложений относительно демаркации общей морской границы, включая спорные моменты относительно разделения пограничных морских месторождений газа. Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.
Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.