https://ria.ru/20221005/livan-1821587858.html

Ливан передал США ответ на предложение о морской границе с Израилем

Ливан передал США ответ на предложение о морской границе с Израилем - РИА Новости, 05.10.2022

Ливан передал США ответ на предложение о морской границе с Израилем

Ливан передал США ответ на предложение о делимитации морской границы с Израилем, заявил вице-спикер ливанского парламента Элиас Бусааб. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T01:02

2022-10-05T01:02

2022-10-05T01:02

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ливан передал США ответ на предложение о делимитации морской границы с Израилем, заявил вице-спикер ливанского парламента Элиас Бусааб.Ранее он заявил, что ливанские власти передадут США до вторник ответ на предложение о морской границе с Израилем. Источник сообщил РИА Новости, что вопрос экспорта газа не является приоритетным для Ливана на данном этапе в связи с демаркацией границ с Израилем, однако варианты уже прорабатываются."Американский посол советовала нам ускориться с ответом, который у нее сейчас есть", - сказал Бусааб ливанскому телеканалу LBCI.Вице-спикер парламента Ливана ожидает, что соглашение о демаркации границы с Израилем будет через 15 дней.На прошлой неделе президент Ливана Мишель Аун получил от посла США в Бейруте Дороти Шей полученный через американского посредника официальный ответ властей Израиля по поводу ливанских предложений относительно демаркации общей морской границы, включая спорные моменты относительно разделения пограничных морских месторождений газа. Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.

https://ria.ru/20221001/livan-1820917879.html

https://ria.ru/20221003/iran-1821156238.html

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в мире, мишель аун, ливан, израиль, сша