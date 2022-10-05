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Американская певица Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет
Американская певица Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет - РИА Новости, 05.10.2022
Американская певица Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет
Американская певица Лоретта Линн, исполнявшая кантри-музыку, скончалась в возрасте 90 лет, сообщила ее семья. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T01:53
2022-10-05T01:53
2022-10-05T10:08
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американская певица Лоретта Линн, исполнявшая кантри-музыку, скончалась в возрасте 90 лет, сообщила ее семья.Линн наиболее известна по таким песням как Don't Come Home a' Drinkin', I Wanna Be Free, Cry Cry Cry и Louisiana Woman, Mississippi Man. Пик ее популярности пришелся на 1960-1980-е годы. Певица была отмечена несколькими премиями "Грэмми".
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01:53 05.10.2022 (обновлено: 10:08 05.10.2022)
Американская певица Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет
Семья Лоретты Линн сообщила о смерти американской певицы в возрасте 90 лет