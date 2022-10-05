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Американская певица Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет

Американская певица Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет - РИА Новости, 05.10.2022

Американская певица Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет

Американская певица Лоретта Линн, исполнявшая кантри-музыку, скончалась в возрасте 90 лет, сообщила ее семья. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T01:53

2022-10-05T01:53

2022-10-05T10:08

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американская певица Лоретта Линн, исполнявшая кантри-музыку, скончалась в возрасте 90 лет, сообщила ее семья.Линн наиболее известна по таким песням как Don't Come Home a' Drinkin', I Wanna Be Free, Cry Cry Cry и Louisiana Woman, Mississippi Man. Пик ее популярности пришелся на 1960-1980-е годы. Певица была отмечена несколькими премиями "Грэмми".

https://ria.ru/20220927/moiseev-1819844407.html

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