Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/liman-1821658434.html
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении
Ситуация на линии фронта на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике стабилизируется, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:13
2022-10-05T13:25
в мире
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
красный лиман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ситуация на линии фронта на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике стабилизируется, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, это позволит остановить продвижение ВСУ, подготовить подходящие резервы, а затем перейти к освобождению территорий ДНР и ЛНР.Ранее Пушилин рассказал об успехах на Артемовском направлении — там украинские войска вынуждены отступать. Для Киева ситуация усугубляется тем, что с этого участка перебрасывались резервы ВСУ для наступления на Красный Лиман.Накануне в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении уничтожено более 120 украинских националистов и 14 единиц бронетехники.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
красный лиман
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_851ff7dbdd02064d8e28544305ac8ddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия, красный лиман, донецкая область, днр
В мире, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Красный Лиман, Донецкая область, ДНР
12:13 05.10.2022 (обновлено: 13:25 05.10.2022)
 
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ситуация на Краснолиманском направлении стабилизируется

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ситуация на линии фронта на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике стабилизируется, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

"Краснолиманское направление самое сложное <...> на данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами", — сказал он.

По его словам, это позволит остановить продвижение ВСУ, подготовить подходящие резервы, а затем перейти к освобождению территорий ДНР и ЛНР.
Ранее Пушилин рассказал об успехах на Артемовском направлении — там украинские войска вынуждены отступать. Для Киева ситуация усугубляется тем, что с этого участка перебрасывались резервы ВСУ для наступления на Красный Лиман.
Накануне в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении уничтожено более 120 украинских националистов и 14 единиц бронетехники.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияКрасный ЛиманДонецкая областьДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала