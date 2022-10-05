https://ria.ru/20221005/liman-1821658434.html
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.10.2022
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении
Ситуация на линии фронта на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике стабилизируется, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:13
2022-10-05T12:13
2022-10-05T13:25
в мире
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
красный лиман
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ситуация на линии фронта на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике стабилизируется, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, это позволит остановить продвижение ВСУ, подготовить подходящие резервы, а затем перейти к освобождению территорий ДНР и ЛНР.Ранее Пушилин рассказал об успехах на Артемовском направлении — там украинские войска вынуждены отступать. Для Киева ситуация усугубляется тем, что с этого участка перебрасывались резервы ВСУ для наступления на Красный Лиман.Накануне в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении уничтожено более 120 украинских националистов и 14 единиц бронетехники.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Красный Лиман, Донецкая область, ДНР
12:13 05.10.2022 (обновлено: 13:25 05.10.2022)
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ситуация на Краснолиманском направлении стабилизируется