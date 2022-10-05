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Курс доллара превысил 60 рублей впервые с 23 сентября

Курс доллара превысил 60 рублей впервые с 23 сентября - РИА Новости, 05.10.2022

Курс доллара превысил 60 рублей впервые с 23 сентября

Рубль днем в среду усиливает падение к доллару, который уже превышал круглый уровень 60 рублей впервые с 23 сентября, евро обновил максимум с 22 сентября - выше РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:52

2022-10-05T14:52

2022-10-05T14:52

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рубль днем в среду усиливает падение к доллару, который уже превышал круглый уровень 60 рублей впервые с 23 сентября, евро обновил максимум с 22 сентября - выше 59 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск рос на 1,46 рубля, до 60,41 рубля, евро - на 2,59 рубля, до 58,99 рубля. Минутами ранее евро рос до 59,1 рубля.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская биржа, экономика