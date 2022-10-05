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Курс доллара превысил 60 рублей впервые с 23 сентября
Курс доллара превысил 60 рублей впервые с 23 сентября - РИА Новости, 05.10.2022
Курс доллара превысил 60 рублей впервые с 23 сентября
Рубль днем в среду усиливает падение к доллару, который уже превышал круглый уровень 60 рублей впервые с 23 сентября, евро обновил максимум с 22 сентября - выше РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:52
2022-10-05T14:52
2022-10-05T14:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рубль днем в среду усиливает падение к доллару, который уже превышал круглый уровень 60 рублей впервые с 23 сентября, евро обновил максимум с 22 сентября - выше 59 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск рос на 1,46 рубля, до 60,41 рубля, евро - на 2,59 рубля, до 58,99 рубля. Минутами ранее евро рос до 59,1 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара превысил 60 рублей впервые с 23 сентября
Курс доллара превысил 60 рублей впервые с 23 сентября, евро перешагнул 59 рублей