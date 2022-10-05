23:54 05.10.2022 (обновлено: 09:31 06.10.2022)
Посол в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму
Посол в США Антонов заявил, что Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва будет непреклонно защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов по полуострову, о которых заявляли в Пентагоне, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны", - сказал он в эфире Первого канала.
Ранее Антонов предупреждал, что американские политики заблуждаются, полагая, что готовность российского руководства защищать страну не распространяется на Крым. Он также отметил, что поставками оружия Украине США "испытывают Россию на прочность".
Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS. Заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер заявила, что управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS, поставленным Украине Штатами, способны поражать подавляющее большинство целей на поле боя, а также добивать до Крыма.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму подтверждают вовлеченность США в российско-украинский конфликт.
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