https://ria.ru/20221005/krym-1821851487.html

Посол в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму

Посол в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму - РИА Новости, 06.10.2022

Посол в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму

Москва будет непреклонно защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов по полуострову, о которых заявляли в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-05T23:54

2022-10-05T23:54

2022-10-06T09:31

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анатолий антонов

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва будет непреклонно защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов по полуострову, о которых заявляли в Пентагоне, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Ранее Антонов предупреждал, что американские политики заблуждаются, полагая, что готовность российского руководства защищать страну не распространяется на Крым. Он также отметил, что поставками оружия Украине США "испытывают Россию на прочность". Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS. Заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер заявила, что управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS, поставленным Украине Штатами, способны поражать подавляющее большинство целей на поле боя, а также добивать до Крыма.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму подтверждают вовлеченность США в российско-украинский конфликт.

https://ria.ru/20221002/giperzvuk-1820105533.html

россия

сша

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в мире, анатолий антонов, джо байден, россия, сша, украина, министерство обороны сша