Рейтинг@Mail.ru
Посол в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/krym-1821851487.html
Посол в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму
Посол в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму - РИА Новости, 06.10.2022
Посол в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму
Москва будет непреклонно защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов по полуострову, о которых заявляли в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-05T23:54
2022-10-06T09:31
в мире
анатолий антонов
джо байден
россия
сша
украина
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152483/75/1524837519_0:129:3155:1904_1920x0_80_0_0_b438883f503217b4dbcc4514e47733ad.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва будет непреклонно защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов по полуострову, о которых заявляли в Пентагоне, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Ранее Антонов предупреждал, что американские политики заблуждаются, полагая, что готовность российского руководства защищать страну не распространяется на Крым. Он также отметил, что поставками оружия Украине США "испытывают Россию на прочность". Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS. Заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер заявила, что управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS, поставленным Украине Штатами, способны поражать подавляющее большинство целей на поле боя, а также добивать до Крыма.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму подтверждают вовлеченность США в российско-украинский конфликт.
https://ria.ru/20221002/giperzvuk-1820105533.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152483/75/1524837519_0:0:3155:2367_1920x0_80_0_0_7b934d7f5aaa7d5dfdc2b952e43f49a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анатолий антонов, джо байден, россия, сша, украина, министерство обороны сша
В мире, Анатолий Антонов, Джо Байден, Россия, США, Украина, Министерство обороны США
23:54 05.10.2022 (обновлено: 09:31 06.10.2022)
 
Посол в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму

Посол в США Антонов заявил, что Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва будет непреклонно защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов по полуострову, о которых заявляли в Пентагоне, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны", - сказал он в эфире Первого канала.

Ранее Антонов предупреждал, что американские политики заблуждаются, полагая, что готовность российского руководства защищать страну не распространяется на Крым. Он также отметил, что поставками оружия Украине США "испытывают Россию на прочность".
Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS. Заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер заявила, что управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS, поставленным Украине Штатами, способны поражать подавляющее большинство целей на поле боя, а также добивать до Крыма.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму подтверждают вовлеченность США в российско-украинский конфликт.
Американские военнослужащие на военной базе в Скопье - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 08:00
"Уничтожим за час". На какое оружие сделал ставку Пентагон
 
В миреАнатолий АнтоновДжо БайденРоссияСШАУкраинаМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала