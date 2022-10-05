https://ria.ru/20221005/krym-1821677295.html
Песков прокомментировал заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму
Песков прокомментировал заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму - РИА Новости, 05.10.2022
Песков прокомментировал заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму
Заявления Пентагона о возможных ударах реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт России и Украины, заявил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:07
2022-10-05T13:07
2022-10-05T16:11
сша
украинский демократический альянс за реформы (удар)
министерство обороны сша
в мире
джо байден
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Заявления Пентагона о возможных ударах реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт России и Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин. В свою очередь, заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер заявила, что управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS, поставленным Украине Штатами, способны добивать до подавляющего большинства целей на поле боя, а также до Крыма."(Такие заявления) и прямо, и косвенно являются подтверждениями непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт, что создает чрезвычайно и чрезвычайно опасную ситуацию", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму.
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сша, украинский демократический альянс за реформы (удар), министерство обороны сша, в мире, джо байден, украина, россия
США, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Министерство обороны США, В мире, Джо Байден, Украина, Россия
13:07 05.10.2022 (обновлено: 16:11 05.10.2022)
Песков прокомментировал заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму
Песков: заявления США о возможных ударах по Крыму подтверждают их вовлеченность в конфликт