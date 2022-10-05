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Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
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Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев
Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев
Активность стран НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает безопасности Крыма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:51
2022-10-05T09:51
николай патрушев
черноморский регион
нато
россия
севастополь
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Активность стран НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает безопасности Крыма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Серьезным источником угроз является активность стран НАТО в Черноморском регионе", - сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.
https://ria.ru/20221005/krym-1821611546.html
черноморский регион
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николай патрушев, черноморский регион, нато, россия, севастополь, безопасность
Николай Патрушев, Черноморский регион, НАТО, Россия, Севастополь, Безопасность
09:51 05.10.2022
 
Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: активность НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает Крыму

© Фото : @USNavyEurope/TwitterЭсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США Портер движется в Черное море - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Эсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Активность стран НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает безопасности Крыма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Серьезным источником угроз является активность стран НАТО в Черноморском регионе", - сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
09:31
В Крыму вырос риск ударов БПЛА по объектам транспорта, заявил Патрушев
 
Николай ПатрушевЧерноморский регионНАТОРоссияСевастопольБезопасность
 
 
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