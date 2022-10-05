https://ria.ru/20221005/krym-1821616556.html

Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев

Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022

Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев

Активность стран НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает безопасности Крыма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:51

2022-10-05T09:51

2022-10-05T09:51

николай патрушев

черноморский регион

нато

россия

севастополь

безопасность

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Активность стран НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает безопасности Крыма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Серьезным источником угроз является активность стран НАТО в Черноморском регионе", - сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.

https://ria.ru/20221005/krym-1821611546.html

черноморский регион

россия

севастополь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай патрушев, черноморский регион, нато, россия, севастополь, безопасность