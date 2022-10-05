https://ria.ru/20221005/krym-1821616556.html
Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев
Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев
Активность стран НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает безопасности Крыма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:51
2022-10-05T09:51
2022-10-05T09:51
николай патрушев
черноморский регион
нато
россия
севастополь
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Активность стран НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает безопасности Крыма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Серьезным источником угроз является активность стран НАТО в Черноморском регионе", - сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.
https://ria.ru/20221005/krym-1821611546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, черноморский регион, нато, россия, севастополь, безопасность
Николай Патрушев, Черноморский регион, НАТО, Россия, Севастополь, Безопасность
Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: активность НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает Крыму