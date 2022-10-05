https://ria.ru/20221005/krym-1821611546.html

В Крыму вырос риск ударов БПЛА по объектам транспорта, заявил Патрушев

В Крыму вырос риск ударов БПЛА по объектам транспорта, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022

В Крыму вырос риск ударов БПЛА по объектам транспорта, заявил Патрушев

Угрозы безопасности объектам транспорта в Крыму усилились, выросла вероятность ударов по ним беспилотниками, заявил секретарь Совета безопасности Николай... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:31

2022-10-05T09:31

2022-10-05T11:32

николай патрушев

севастополь

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Угрозы безопасности объектам транспорта в Крыму усилились, выросла вероятность ударов по ним беспилотниками, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев."Анализ ситуации в сфере обеспечения транспортной безопасности Крыма и Севастополя свидетельствует об усилении угроз совершения противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", — сказал он, выступая на совещании в Севастополе.По его словам, опасность представляет "диверсионно-террористическая деятельность украинских спецслужб, международных террористических организаций", в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов на суше и дрейфующих мин в море. Как отметил Патрушев, "учитывая серьезные вызовы и сложную обстановку, необходимо принять дополнительные меры". Прежде всего следует провести оценку уязвимости объектов инфраструктуры и транспортных средств, скорректировать планы обеспечения безопасности, оснастить транспортную инфраструктуру инженерно-техническими средствами защиты, внедрить отечественное досмотровое оборудование. Кроме того, как заметил секретарь Совбеза, охранять такие объекты должны специально обученные люди."Учитывая характер задач аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по обеспечению принятия оперативных решений в кризисных ситуациях, следует наконец-то решить вопрос с дополнительным финансированием, необходимым для его внедрения. Также обращаю внимание на необходимость усиления охраны вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, мостов, портов, объектов трубопроводного транспорта и на повышение контроля за пассажирскими и грузовыми перевозками", — заключил Патрушев.Для реализации этих задач планируется провести межведомственные учения.

https://ria.ru/20221005/krym-1821608774.html

https://ria.ru/20221004/pentagon-1821579696.html

севастополь

россия

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Дарья Буймова

николай патрушев, севастополь, россия