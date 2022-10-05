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В Крыму вырос риск ударов БПЛА по объектам транспорта, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
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В Крыму вырос риск ударов БПЛА по объектам транспорта, заявил Патрушев
В Крыму вырос риск ударов БПЛА по объектам транспорта, заявил Патрушев - РИА Новости, 05.10.2022
В Крыму вырос риск ударов БПЛА по объектам транспорта, заявил Патрушев
Угрозы безопасности объектам транспорта в Крыму усилились, выросла вероятность ударов по ним беспилотниками, заявил секретарь Совета безопасности Николай... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:31
2022-10-05T11:32
николай патрушев
севастополь
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Угрозы безопасности объектам транспорта в Крыму усилились, выросла вероятность ударов по ним беспилотниками, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев."Анализ ситуации в сфере обеспечения транспортной безопасности Крыма и Севастополя свидетельствует об усилении угроз совершения противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", — сказал он, выступая на совещании в Севастополе.По его словам, опасность представляет "диверсионно-террористическая деятельность украинских спецслужб, международных террористических организаций", в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов на суше и дрейфующих мин в море. Как отметил Патрушев, "учитывая серьезные вызовы и сложную обстановку, необходимо принять дополнительные меры". Прежде всего следует провести оценку уязвимости объектов инфраструктуры и транспортных средств, скорректировать планы обеспечения безопасности, оснастить транспортную инфраструктуру инженерно-техническими средствами защиты, внедрить отечественное досмотровое оборудование. Кроме того, как заметил секретарь Совбеза, охранять такие объекты должны специально обученные люди."Учитывая характер задач аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по обеспечению принятия оперативных решений в кризисных ситуациях, следует наконец-то решить вопрос с дополнительным финансированием, необходимым для его внедрения. Также обращаю внимание на необходимость усиления охраны вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, мостов, портов, объектов трубопроводного транспорта и на повышение контроля за пассажирскими и грузовыми перевозками", — заключил Патрушев.Для реализации этих задач планируется провести межведомственные учения.
https://ria.ru/20221005/krym-1821608774.html
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николай патрушев, севастополь, россия
Николай Патрушев, Севастополь, Россия
09:31 05.10.2022 (обновлено: 11:32 05.10.2022)
 
В Крыму вырос риск ударов БПЛА по объектам транспорта, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: в Крыму вырос риск ударов БПЛА по объектам транспорта

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Угрозы безопасности объектам транспорта в Крыму усилились, выросла вероятность ударов по ним беспилотниками, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"Анализ ситуации в сфере обеспечения транспортной безопасности Крыма и Севастополя свидетельствует об усилении угроз совершения противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", — сказал он, выступая на совещании в Севастополе.
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Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму
По его словам, опасность представляет "диверсионно-террористическая деятельность украинских спецслужб, международных террористических организаций", в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов на суше и дрейфующих мин в море.
Как отметил Патрушев, "учитывая серьезные вызовы и сложную обстановку, необходимо принять дополнительные меры". Прежде всего следует провести оценку уязвимости объектов инфраструктуры и транспортных средств, скорректировать планы обеспечения безопасности, оснастить транспортную инфраструктуру инженерно-техническими средствами защиты, внедрить отечественное досмотровое оборудование.
Кроме того, как заметил секретарь Совбеза, охранять такие объекты должны специально обученные люди.
"Учитывая характер задач аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по обеспечению принятия оперативных решений в кризисных ситуациях, следует наконец-то решить вопрос с дополнительным финансированием, необходимым для его внедрения. Также обращаю внимание на необходимость усиления охраны вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, мостов, портов, объектов трубопроводного транспорта и на повышение контроля за пассажирскими и грузовыми перевозками", — заключил Патрушев.
Для реализации этих задач планируется провести межведомственные учения.
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