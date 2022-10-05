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Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/krym-1821608774.html
Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму
Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму - РИА Новости, 05.10.2022
Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму
В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне российской специальной военной операции, надо немедленно устранить пробелы в безопасности,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:16
2022-10-05T09:16
специальная военная операция на украине
николай патрушев
россия
севастополь
правый сектор
хизб ут-тахрир аль-ислами
исламское государство
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне российской специальной военной операции, надо немедленно устранить пробелы в безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, Патрушев отметил результаты работы на антитеррористическом направлении на полуострове."Благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 12 преступлений террористической направленности", - сказал Патрушев."Пресечена деятельность таких террористических организаций, как "Правый сектор"* и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших совершение терактов в Крыму. Ликвидирован канал финансирования международной террористической организации "Исламское государство"*", - добавил он.Секретарь Совбеза указал и на имеющиеся проблемы."На ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки", - сказал Патрушев."Важность такой работы обусловлена высоким уровнем диверсионно-террористических угроз на фоне проведения специальной военной операции на Украине", - добавил он.По словам Патрушева, в Крыму "значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ"."Поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий", - отметил секретарь Совбеза.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20221003/mask-1821302366.html
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николай патрушев, россия, севастополь, правый сектор, хизб ут-тахрир аль-ислами, исламское государство, общество
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Россия, Севастополь, Правый сектор, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Исламское государство, Общество
09:16 05.10.2022
 
Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму

Секретарь Совбеза Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне российской специальной военной операции, надо немедленно устранить пробелы в безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, Патрушев отметил результаты работы на антитеррористическом направлении на полуострове.
"Благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 12 преступлений террористической направленности", - сказал Патрушев.
"Пресечена деятельность таких террористических организаций, как "Правый сектор"* и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших совершение терактов в Крыму. Ликвидирован канал финансирования международной террористической организации "Исламское государство"*", - добавил он.
Секретарь Совбеза указал и на имеющиеся проблемы.
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"На ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки", - сказал Патрушев.
"Важность такой работы обусловлена высоким уровнем диверсионно-террористических угроз на фоне проведения специальной военной операции на Украине", - добавил он.
По словам Патрушева, в Крыму "значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".
"Поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий", - отметил секретарь Совбеза.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Специальная военная операция на УкраинеНиколай ПатрушевРоссияСевастопольПравый секторХизб ут-Тахрир аль-ИсламиИсламское государствоОбщество
 
 
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