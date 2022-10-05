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Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму - РИА Новости, 05.10.2022
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Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму
Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму - РИА Новости, 05.10.2022
Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Севастополе провел совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:02
2022-10-05T09:02
николай патрушев
евгений аношин
владимир устинов
республика крым
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Севастополе провел совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин."Отдельное внимание уделено проблемам противодействия терроризму и транспортной безопасности. Также обсуждена военно-политическая обстановка в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Аношин.В совещании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители МВД, МЧС, Минобороны, Минтранса, ФСБ, Росгвардии, Генпрокуратуры.
https://ria.ru/20220309/krym-1777277912.html
республика крым
севастополь
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николай патрушев, евгений аношин, владимир устинов, республика крым, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Николай Патрушев, Евгений Аношин, Владимир Устинов, Республика Крым, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
09:02 05.10.2022
 
Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму

Секретарь Совбеза Патрушев провел в Севастополе совещание по безопасности в Крыму

© Sputnik / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Севастополе провел совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.
"Отдельное внимание уделено проблемам противодействия терроризму и транспортной безопасности. Также обсуждена военно-политическая обстановка в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Аношин.
В совещании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители МВД, МЧС, Минобороны, Минтранса, ФСБ, Росгвардии, Генпрокуратуры.
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Николай ПатрушевЕвгений АношинВладимир УстиновРеспублика КрымСевастопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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