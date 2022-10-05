https://ria.ru/20221005/krym-1821606646.html

Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму

Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму - РИА Новости, 05.10.2022

Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Севастополе провел совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:02

2022-10-05T09:02

2022-10-05T09:02

николай патрушев

евгений аношин

владимир устинов

республика крым

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Севастополе провел совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин."Отдельное внимание уделено проблемам противодействия терроризму и транспортной безопасности. Также обсуждена военно-политическая обстановка в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Аношин.В совещании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители МВД, МЧС, Минобороны, Минтранса, ФСБ, Росгвардии, Генпрокуратуры.

https://ria.ru/20220309/krym-1777277912.html

республика крым

севастополь

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

николай патрушев, евгений аношин, владимир устинов, республика крым, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность