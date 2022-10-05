https://ria.ru/20221005/kriptovalyuta-1821671879.html
В ГД призвали запретить использование криптовалюты как средства платежей
В ГД призвали запретить использование криптовалюты как средства платежей - РИА Новости, 05.10.2022
В ГД призвали запретить использование криптовалюты как средства платежей
Использование криптовалюты как средства платежа на территории России необходимо запретить и привлекать за это к ответственности, заявил председатель комитета... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:52
2022-10-05T12:52
2022-10-05T12:52
экономика
анатолий аксаков
россия
госдума рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Использование криптовалюты как средства платежа на территории России необходимо запретить и привлекать за это к ответственности, заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Число лиц, занимающихся криптовалютой, достаточно большое. К сожалению, многие неискушенные люди попадаются в эти сети, и, очевидно, нам надо отрегулировать процесс. Во-первых, жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности, если криптовалюта используется как средство платежа", - сказал он, выступая на международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг."Но при этом дать возможность работать в запредельной юрисдикции, если есть такая возможность, в том числе оплачивать поставки товаров в Россию, почему нет. Надеюсь, что в ближайшее время мы этот вопрос также отрегулируем законодательно", - добавил Аксаков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, анатолий аксаков, россия, госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Россия, Госдума РФ
В ГД призвали запретить использование криптовалюты как средства платежей
В комитете Госдумы призвали запретить использование криптовалюты как средства платежей
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Использование криптовалюты как средства платежа на территории России необходимо запретить и привлекать за это к ответственности, заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Число лиц, занимающихся криптовалютой, достаточно большое. К сожалению, многие неискушенные люди попадаются в эти сети, и, очевидно, нам надо отрегулировать процесс. Во-первых, жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности, если криптовалюта используется как средство платежа", - сказал он, выступая на международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.
"Но при этом дать возможность работать в запредельной юрисдикции, если есть такая возможность, в том числе оплачивать поставки товаров в Россию, почему нет. Надеюсь, что в ближайшее время мы этот вопрос также отрегулируем законодательно", - добавил Аксаков.